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Viernes 8 de mayo de 2026
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Concordia se prepara para celebrar el 216º aniversario de la Revolución de Mayo con un gran desfile cívico militar

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de actividades para este 25 de mayo. El programa incluye el acto central, el Tedeum en la Catedral y un desfile cívico-militar sobre Avenida Eva Perón.
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Redacción 7Paginas

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La ciudad de Concordia ya palpita una de las fechas más importantes del calendario nacional. La Municipalidad informó a 7Páginas el cronograma oficial de las actividades conmemorativas por el 216º Aniversario de la Revolución de Mayo, que se llevarán a cabo el próximo lunes 25 de mayo.

La celebración busca reafirmar los valores de unidad y memoria colectiva que dieron origen a nuestra patria, invitando a todos los vecinos a embanderar la ciudad y participar de los encuentros programados.

Acto Central y Tedeum

La jornada comenzará formalmente a las 09:30 horas en la Plaza 25 de Mayo. Allí se realizará el izamiento del Pabellón Nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino y la tradicional colocación de ofrendas florales al pie del monumento al General San Martín.

Posteriormente, las autoridades locales, provinciales y representantes de instituciones intermedias se trasladarán a la Catedral San Antonio de Padua para participar del Solemne Tedeum, la histórica acción de gracias que acompaña cada fecha patria.

El Desfile: El plato fuerte de la tarde

Para la tarde está previsto el evento más masivo de la jornada. A partir de las 13:20 horas, comenzará la concentración de establecimientos educativos, instituciones civiles y Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre la Avenida Eva Perón.

El desfile cívico-militar iniciará puntualmente a las 15:00 horas, brindando a la comunidad la oportunidad de acompañar el paso de los abanderados, las bandas de música y los efectivos de las distintas fuerzas en un marco de celebración popular.