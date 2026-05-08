Concordia se prepara para celebrar el 216º aniversario de la Revolución de Mayo con un gran desfile cívico militar

La ciudad de Concordia ya palpita una de las fechas más importantes del calendario nacional. La Municipalidad informó a 7Páginas el cronograma oficial de las actividades conmemorativas por el 216º Aniversario de la Revolución de Mayo, que se llevarán a cabo el próximo lunes 25 de mayo.

La celebración busca reafirmar los valores de unidad y memoria colectiva que dieron origen a nuestra patria, invitando a todos los vecinos a embanderar la ciudad y participar de los encuentros programados.

Acto Central y Tedeum

La jornada comenzará formalmente a las 09:30 horas en la Plaza 25 de Mayo. Allí se realizará el izamiento del Pabellón Nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino y la tradicional colocación de ofrendas florales al pie del monumento al General San Martín.

Posteriormente, las autoridades locales, provinciales y representantes de instituciones intermedias se trasladarán a la Catedral San Antonio de Padua para participar del Solemne Tedeum, la histórica acción de gracias que acompaña cada fecha patria.

El Desfile: El plato fuerte de la tarde

Para la tarde está previsto el evento más masivo de la jornada. A partir de las 13:20 horas, comenzará la concentración de establecimientos educativos, instituciones civiles y Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre la Avenida Eva Perón.

El desfile cívico-militar iniciará puntualmente a las 15:00 horas, brindando a la comunidad la oportunidad de acompañar el paso de los abanderados, las bandas de música y los efectivos de las distintas fuerzas en un marco de celebración popular.