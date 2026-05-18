Concordia se prepara para celebrar el 25 de Mayo con el gran festival patrio “Raíces de Mayo: Identidad que nos une”

Con el objetivo de generar un espacio de encuentro amplio, participativo y cercano a la comunidad, la Municipalidad de Concordia presentó las actividades oficiales para conmemorar el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo. En esta oportunidad, la celebración adoptará un formato de festival popular al aire libre y se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo en la zona de la Costanera (Avenida Carriego, entre Avenida de los Pueblos Originarios y Moreno).

La propuesta busca reconocer la gesta patriótica de 1810 como el punto de partida de nuestra identidad nacional, proyectando ese espíritu de compromiso colectivo hacia el camino que recorre Concordia rumbo a sus 200 años de historia. A las puertas del Bicentenario de la ciudad, esta instancia invita a los vecinos a recuperar las raíces comunes y fortalecer la cultura local de cara al futuro.

Gastronomía familiar y grilla artística

La jornada estará pensada para disfrutarse de principio a fin. Desde las primeras horas del mediodía quedará habilitado un espacio gastronómico con platos típicos, ideal para que las familias se acerquen a almorzar frente al río.

A partir de las 14:00 horas dará inicio el festival artístico, que contará con un despliegue de once propuestas de base folclórica en vivo, combinando de manera continua la música con la participación de destacados ballets locales.

La cartelera artística confirmada:

Ballet Municipal de Folclore “Renovando Sueños”

Bauty Giménez y su Conjunto junto al Ballet “Peña La Juntada”

Coro Cantoras de Agua Dulce

Tercera Generación junto al Ballet Folclórico “Alma Fuerte”

Luz Izaguirre y Santiago Borda junto a Bauty Fochesatto y Morena Lechini

Las 3 Cosas junto al Ballet Folclórico “El Ceibo”

Ballet Folclórico Sembrando Futuro

Jorge Calderón junto al Ballet Folclórico “Aromas Gauchos”

Boliche Ducasse junto al Ballet Folclórico “Boliche Ducasse”

Daniel Esteche junto al bailarín Iñaki Oyarbide

Juan Manuel Bilat junto al Ballet Municipal de Folclore “Renovando Sueños”

La invitación es abierta y gratuita para todos los concordienses y turistas que deseen compartir una tarde patria a pura música, danza e identidad colectiva.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas