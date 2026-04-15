Concordia se prepara para el Encuentro de Pesca “Vale Todo” 2026 en Playa Los Sauces

El evento se llevará a cabo el sábado 18 de abril en Playa Los Sauces, con inicio previsto a las 18:00 horas y cierre a las 22:30, convocando a aficionados de la pesca de toda la región.

La modalidad será “vale todo”, con la particularidad de que la mojarra no estará permitida como especie válida. Además, con el objetivo de garantizar la equidad entre los participantes, se realizará un cambio de zona cada dos horas. En cuanto a la carnada, únicamente se permitirá el uso de lombriz.

Las inscripciones tendrán un costo de 17.000 pesos y se realizarán de manera presencial el mismo día del evento, entre las 15:00 y las 17:00 horas en el predio.

Cronograma de la jornada:

15:00 a 17:00: Inscripción presencial

17:30: Charla técnica

18:00: Inicio de la competencia

22:30: Cierre, sorteos y premiación

Desde la organización se informó a 7Paginas, que se entregarán premios en efectivo para los tres primeros puestos, además de una distinción especial para la mejor dama, sujeta a la cantidad de participantes inscriptas.

Asimismo, se recomienda a los asistentes respetar la puntualidad, leer previamente el reglamento y concurrir con elementos de seguridad, como linternas, para garantizar el normal desarrollo de la actividad.

Para consultas e información adicional, los interesados podrán comunicarse al número 34541 98928.