Concordia se prepara para el encuentro “Gritá Teatro”: tres días de ritual compartido en salas y plazas

Bajo la premisa de que «el teatro grita y nos reúne», Concordia vivirá una verdadera fiesta de las artes escénicas. La compañía teatral El Histrión y el Colectivo Las Cuencas han unido fuerzas para organizar GRITÁ TEATRO, un encuentro que busca encender la escena local, fomentar el intercambio cultural y, sobre todo, invitar a la comunidad a volver al teatro como un ritual compartido.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el ConTIER, se desarrollará en sedes emblemáticas como La Cigarrera, Pueblo Viejo, Pal´ Río, Plaza Sol y Plaza España.

Información sobre Entradas y Promociones

La organización ha dispuesto un esquema de precios accesibles y promociones para fomentar la asistencia:

Anticipadas: $10.000.

Bono x 2 espectáculos (misma noche): $17.000.

En puerta (General): $15.000.

Jubilados: $12.000.

Promoción especial: 2×1 para trabajadores del teatro.

Espectáculos en plazas y Pal’ Río: A la gorra.

Talleres: A la gorra.

Contactos para anticipadas:

La Cigarrera: 3456 26-5828

Pueblo Viejo: 3454 24-4735

Programación Destacada

VIERNES 10: Apertura y Memoria

La jornada inicia a las 11:00 en la Escuela Secundaria N° 6 “Jorge Luis Borges” con «El Pañuelo», una obra que rinde homenaje a las Madres de Plaza de Mayo.

Por la tarde, la acción se traslada a Plaza Sol:

17:30: Elenco de Nachito Coco.

18:00: «Los Libros de Karafufú» (Colectivo Las Cuencas), una propuesta lúdica para la infancia.

La noche cierra en Pueblo Viejo con «Historias que buscan ser contadas» (19:30) y el drama migratorio «La libertad miserable» (21:00).

SÁBADO 11: Formación y Comedia

El sábado comienza con formación profesional en Pueblo Viejo (10:00) con el taller de Dirección Teatral dictado por Mailén Niño.

Por la noche, La Cigarrera ofrecerá dos platos fuertes:

19:00: «El Sueño de los Zánganos» (Inmanencia Cía. Teatral).

21:00: «50% off. Noche de mujeres», una comedia grotesca y colorida.

El cierre será en Pal’ Río a las 22:30 con la Peña Teatrera y el unipersonal «El éxito es otra cosa», un mordaz soliloquio sobre los discursos sociales actuales.

DOMINGO 12: Diálogo y Cierre Familiar

El último día inicia en La Cigarrera con espacios de reflexión: un conversatorio sobre el patrimonio teatral (11:00) y un taller intenso de gestión y producción independiente (13:00).

La tarde será para la familia en Plaza España:

16:00: Elenco de Nachito Coco.

16:30: «Cuentos de Papel» (Los Tinguiritas), teatro infantil de gran calidad.

El gran final tendrá lugar en Pueblo Viejo:

19:00: «La tierra rota», una exploración sobre la pérdida de la memoria.

21:00: «Mate con Coca», una comedia que fusiona el grotesco con el humor criollo.

Desde la organización se dijo a 7Paginas, que Gritá Teatro no es solo una cartelera de espectáculos; es una invitación abierta a mirarse a los ojos y reconocer la identidad cultural de Concordia a través de sus artistas. Para más información, los interesados pueden seguir las actualizaciones en Instagram en @gritateatro.encuentro.