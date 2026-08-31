Concordia se prepara para el lll congreso pedagógico “Nuevas escenas para educar”

La propuesta está destinada a docentes de todos los niveles educativos, equipos directivos, supervisores, estudiantes de formación docente y equipos técnicos de organismos jurisdiccionales y municipales, con el propósito de generar un espacio de actualización y reflexión sobre algunas de las principales transformaciones y desafíos que atraviesa actualmente la educación.

UNA MIRADA INTEGRAL SOBRE LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN

Esta tercera edición del Congreso Pedagógico propone abordar la educación desde una mirada integral, reconociendo que las aulas y las instituciones educativas se encuentran atravesadas por nuevas realidades que requieren herramientas, conocimientos y espacios de diálogo.

Los vínculos, las emociones y las tecnologías serán los grandes ejes que atravesarán las diferentes exposiciones, con especialistas que abordarán cuestiones como las trayectorias educativas, el impacto de las pantallas en los procesos de aprendizaje, la incorporación de la Inteligencia Artificial en las aulas, los juegos online y la ludopatía, el bienestar emocional de los docentes, el bullying y la convivencia escolar, y la comunicación corporal.

De esta manera, el Congreso busca ofrecer herramientas concretas, pero también generar preguntas y debates que permitan pensar colectivamente cómo acompañar a los estudiantes y a los docentes frente a los escenarios que plantea la educación contemporánea.

“Este Congreso representa una oportunidad para encontrarnos, escucharnos y pensar juntos la educación que necesitan nuestros estudiantes y nuestras comunidades. Desde la Municipalidad entendemos que fortalecer la educación también implica generar espacios de formación y debate, donde podamos incorporar nuevas herramientas y, al mismo tiempo, recuperar el valor de los vínculos, las emociones y el encuentro humano”, expresaron desde la Subsecretaria de Educación y Cultura.

UNA JORNADA CON DESTACADOS ESPECIALISTAS

El III Congreso Pedagógico Concordia contará con la participación de seis destacados profesionales, quienes ofrecerán diferentes conferencias a lo largo de la jornada.

Durante el turno mañana, Carlos Sigvardt, Licenciado en Educación, será el encargado de abrir el ciclo de disertaciones con la propuesta “De la pantalla al corazón: desafíos actuales en las trayectorias y los aprendizajes de los estudiantes”.

Luego será el turno de Lorena Guglielmone, Doctora en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, Magíster en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías por la Universidad Nacional de Córdoba, Licenciada en Informática Educativa por la Universidad Nacional de Lanús y Programadora de Sistemas por la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien abordará Inteligencia Artificial en el aula: oportunidades, decisiones y desafíos para enseñar y aprender”.

La mañana finalizará con la exposición de Roberto Canay, Doctor en Psicología de la Universidad del Salvador, Magíster en Salud Mental Comunitaria de la Universidad de Cagliari, Italia, y Especialista en Tratamiento Comunitario de las Adicciones de la Universidad de Paraíba, Brasil, quien desarrollará la temática “Juegos online y ludopatía: una problemática emergente que interpela a la escuela”.

Por la tarde, Luciana Turinetto, Licenciada en Psicología, presentará “Docentes que dejan huellas: bienestar emocional y el poder transformador de educar”, una propuesta centrada en la dimensión emocional y humana de la tarea docente.

A continuación, Pablo Mainer, fundador de Hablemos de Bullying y referente de la Alianza Anti-Bullying Argentina, abordará “Bullying: comprender, prevenir y transformar la convivencia escolar”, poniendo el foco en una problemática que interpela cotidianamente a las comunidades educativas.

Finalmente, Ivana Pérez, Licenciada en Kinesiología, RPG Coach en Salud y Bienestar y Trainer en PNL, cerrará la jornada con la conferencia “El cuerpo también habla: lo que las posturas corporales comunican”.

INSCRIPCIONES Y TODA LA INFORMACIÓN DEL CONGRESO

Las inscripciones online estarán habilitadas los días 7, 8 y 9 de septiembre. El formulario de inscripción será difundido a través de la cuenta oficial de Instagram de la Subsecretaría de Educación y Cultura, @concordia.educación, donde también se irá publicando toda la información vinculada al Congreso, incluyendo novedades, detalles de la programación y aspectos organizativos.

Desde la organización se invita a los interesados a seguir dicha cuenta para acceder al formulario y mantenerse informados sobre todas las novedades de esta tercera edición.

ACOMPAÑAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO

La realización de este Congreso cuenta también con el acompañamiento de empresas e instituciones de la ciudad que decidieron sumarse a la propuesta mediante sus auspicios.

En esta oportunidad, Consumax/Nexon y la Cooperativa Eléctrica de Concordia se incorporaron como auspiciantes, realizando un aporte que permitirá colaborar con la organización y realización del encuentro.

Desde la Municipalidad de Concordia se destacó especialmente el acompañamiento y el compromiso de estas empresas e instituciones, entendiendo que la construcción de una comunidad que apuesta a la educación requiere también de la participación y el compromiso de distintos sectores de la sociedad.

“Valoramos profundamente que empresas e instituciones de nuestra ciudad se sumen y acompañen esta iniciativa. Cuando distintos actores de la comunidad colaboran para generar oportunidades de formación, estamos fortaleciendo entre todos una ciudad que apuesta al conocimiento, al desarrollo y a la educación”, señalaron desde la organización.

UNA INICIATIVA QUE BUSCA CONSOLIDARSE

El III Congreso Pedagógico Concordia forma parte de una política impulsada por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, que busca promover espacios de formación, actualización y encuentro destinados a quienes tienen un rol fundamental en los procesos educativos.

Luego de las experiencias desarrolladas en las ediciones anteriores, esta tercera edición busca profundizar ese camino y ampliar la mirada sobre los desafíos que atraviesan actualmente a las escuelas y a quienes las integran.

“Nuevas Escenas para Educar” invita, justamente, a mirar esas transformaciones, comprenderlas y generar herramientas para acompañarlas. Porque educar hoy implica no solamente enseñar contenidos, sino también construir vínculos, cuidar las emociones, comprender las nuevas formas de aprender y utilizar responsablemente las tecnologías.

Prensa municipal