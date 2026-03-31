Concordia se prepara para honrar a sus héroes: Agenda de la Vigilia y el Acto Central por el 44° Aniversario de Malvinas

Este miércoles 1 de abril, la ciudad de Concordia se unirá en un sentimiento de profunda gratitud y respeto para conmemorar el 44° Aniversario de la Gesta de Malvinas y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra. Las actividades, organizadas de manera conjunta por el municipio y el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas”, tendrán como escenario principal el sector de los espigones en la Costanera.

La convocatoria busca que las familias concordienses se acerquen para acompañar a nuestros héroes en una jornada que combina la cultura, la historia y el homenaje patriótico.

Una jornada de encuentro y cultura

La jornada, según lo anticipado a 7Paginas, comenzará a las 19:00 horas con la apertura de diversos stands de exhibición. A partir de las 20:30 horas, dará inicio la Vigilia Cultural, que contará con una destacada cartelera de artistas locales:

Danza Folclórica: El Ballet “El Ceibo”, bajo la dirección de Mabel Esteche y Cristian Ferreira.

Música en vivo: Se presentará el grupo “Las 3 Cosas” (Franco Pezzelatto, Emiliano Brossard y Matías Merentiel).

Tango: El “Dúo Milonguero” (Marcelo Salvador y Pablo Kauffmann), acompañados por el despliegue del Ballet Municipal “La Flor del Tango”.

El momento del desembarco

Uno de los puntos más emotivos de la noche será la representación artística del desembarco, una puesta en escena que busca recrear aquel hecho histórico de 1982. La misma estará a cargo del Ballet Municipal de Folclore “Renovando Sueños” y de la Escuela Integral de Danzas “Sembrando Futuro”.

Acto Central

Hacia el final de la noche, el clima de vigilia dará paso a la solemnidad institucional. A las 23:20 horas está previsto el inicio del Acto Central, donde se espera la presencia de autoridades locales, delegaciones escolares, fuerzas de seguridad y, fundamentalmente, los Veteranos de Guerra, quienes recibirán el calor y el reconocimiento de su comunidad al cumplirse un nuevo aniversario de la gesta.

Desde la organización se invita a todos los vecinos a portar banderas argentinas y sumarse a este tributo que une a toda la Nación bajo una misma causa: Malvinas Nos Une.