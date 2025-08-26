Concordia se prepara para la primera Feria Provincial del Libro con la conducción de Lalo Mir y la presencia de reconocidos autores

Entre las figuras invitadas se destacan María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope, quienes brindarán charlas y presentaciones abiertas sin inscripción previa.

La programación incluye:

“El oficio narrador y el oficio educativo”, con Carlos Skliar.

“Cuerpo y escritura”, con María Teresa Andruetto.

“Un encuentro con la literatura y los autores”, con Guillermo Martínez.

“Las historias que me contaron y las que invento: secretos de un narrador”, con Marcelo Birmajer.

“Ensayo para mi muerte”, presentado por Tute junto a Pilar Vellón.

“En clave de humor: relatos, libros y redes”, con La Cope.

Autores entrerrianos y propuestas interactivas

Además de los invitados nacionales, la feria contará con un espacio especial para escritores entrerrianos, presentaciones de libros y más de 50 actividades paralelas, entre ellas talleres, encuentros de lectura y propuestas destinadas a las escuelas de la región.

A esto se sumarán iniciativas innovadoras como el Bus Literario y la Nave Literaria, que ofrecerán recorridos por las calles y el río con el objetivo de incentivar la lectura en distintos formatos y escenarios.

Música, humor y espectáculos

La feria también será un espacio para la cultura en vivo. En el marco del evento se realizará una nueva edición de la peña CUAC! (Cultura Activa), que combinará música, humor y literatura con la conducción de Lalo Mir. Asimismo, se desarrollarán los ciclos Programa Doble y Fogón Entrerriano, impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con propuestas teatrales y musicales para todo público.

De esta manera, la ciudad de Concordia se prepara para convertirse en un punto de encuentro de escritores, lectores y artistas, en una feria que busca consolidarse como un hito cultural en la provincia.

Redaccion de 7Paginas