Concordia se prepara para la primera Feria Provincial del Libro, que se inaugura este jueves

Una agenda amplia y diversa

Las actividades comenzarán este jueves a las 10, con propuestas para infancias y escuelas, que incluyen talleres, lecturas y juegos. El acto de apertura oficial será el viernes a las 12:15.

Como broche de oro, la feria cerrará el sábado a las 20 con la peña CUAC!, un espectáculo de música y humor conducido por Lalo Mir.

Entre los autores invitados figuran nombres de relevancia nacional:

María Teresa Andruetto (jueves, 18 hs.)

Carlos Skliar (jueves, 19 hs.)

Marcelo Birmajer (viernes, 18 hs.)

Guillermo Martínez (viernes, 19 hs.)

La Cope (sábado, 18 hs.)

Tute (sábado, 19 hs.)

Espectáculos destacados

La Hora de las Ciudades: Jueves 4 a las 17 hs. (Bovril); Viernes 5 a las 17 hs. (Gualeguay); Sábado 6 a las 17 hs. (Federación). Conduce Roberto Romani.

Programa Doble: Jueves 4 a las 20 hs. con narración oral de Víctor Villarraza y la obra teatral El corazón del actor (Teatro Del Bardo).

Fogón Entrerriano: Viernes 5 a las 20 hs., con música en vivo de Diana Zapata y Damián Lemes.

CUAC!: Sábado 6 a las 20 hs., conducido por Lalo Mir. Actuarán Juan Manuel Bilat y su grupo, María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo. Además habrá participaciones especiales de Jacinto Echandía (chef), Beba Wine (sommelier), Eduardo Etchepare (biólogo), José Lalo Álvarez (psiquiatra) y la Pastelería 1026 con el “Postre Concordia”.

Recorridos literarios

La feria también ofrecerá actividades al aire libre, como la Nave Literaria, un paseo fluvial entre Concordia y Salto (actividad arancelada, con inscripción), y el Bus Literario, que recorrerá las calles de la ciudad con información y lecturas (actividad gratuita, con inscripción).