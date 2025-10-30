Concordia se prepara para las Jornadas de Turismo 2025: innovación, sostenibilidad e integración regional

El evento se realizará el martes 11 de noviembre, desde las 15:30 horas, en el Centro de Convenciones, y convocará a referentes del sector turístico, profesionales, empresarios y representantes de organismos públicos y privados comprometidos con el desarrollo del destino.

Organizadas por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCAD – UNER) y el INTA Concordia, las jornadas se presentan como un espacio de encuentro para profundizar en tendencias, herramientas de gestión y estrategias de desarrollo sustentable que fortalezcan la identidad local y regional.

El programa incluirá paneles temáticos, charlas magistrales y espacios de debate participativo, donde se analizarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la actividad turística.

Entre los disertantes confirmados se encuentran reconocidos especialistas del país y la región, quienes abordarán temáticas vinculadas a la innovación, la sostenibilidad y la integración regional. Algunos de ellos son:

Mg. Luis Chalar (Salto, ROU) y Mg. Pamela Velich: “Circuitos Productivos Binacionales: Integración y Desarrollo en la Región Salto Grande”.

Lic. Andrés Ziperovich (modalidad virtual): “Inteligencia Artificial y gestión turística: oportunidades y desafíos”.

Lic. Ivana Maldonado: “Metodología de trabajo japonesa SHEP aplicada al turismo rural en Puerto Yeruá”.

Dr. Gabriel Miremont: “Conociendo a nuestros visitantes: claves para un nuevo modelo de gestión cultural en museos y espacios afines”.

Lic. Mariana De Leo: “Proyectar, emprender e innovar: claves para el turismo regenerativo”.

Lic. Carolina Tkachuk: “Gobiernos Locales Inteligentes: Ecosistemas de Innovación Urbana para la Gobernanza Exponencial”.

Juan Pablo Regalado, periodista: “Incluir para transformar: gestión y experiencias para un turismo accesible”.

De esta manera, Concordia reafirma su rol como centro de referencia del turismo regional, impulsando el trabajo conjunto entre instituciones, emprendedores y la comunidad para fortalecer la oferta turística y consolidar un modelo de gestión integral, accesible y sostenible.

La participación será libre y gratuita, y en los próximos días se difundirá el programa completo junto con la apertura de inscripciones a través de los canales oficiales de la Subsecretaría de Turismo de Concordia y del EMCONTUR.