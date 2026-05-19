7PAGINAS

Martes 19 de mayo de 2026
Facebook Instagram
Menú

Concordia se prepara para recibir delegaciones de todo el país y Latinoamérica en la Feria Internacional de Ambiente

La ciudad de Concordia será escenario de la 10° Feria Internacional de Ambiente “Eco Ciencias” 2026, un evento que reunirá a delegaciones de distintos puntos del país y de Latinoamérica los días 4 y 5 de junio en el Centro de Convenciones.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La actividad es organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la ONG Luz del Ibirá.

Durante las dos jornadas habrá charlas, exposiciones, actividades educativas, propuestas culturales, eco canje y espacios de intercambio entre investigadores, instituciones educativas y proyectos ambientales de toda la región.

Según se informó a 7Paginas, la feria contará con más de 80 proyectos ambientales, además de disertaciones a cargo de especialistas internacionales provenientes de México y Paraguay, talleres de robótica educativa y jornadas vinculadas a alimentos silvestres.

Un amplio cronograma de actividades

La programación comenzará el jueves 4 de junio a las 7:30 horas con las acreditaciones, mientras que a las 8:30 se dará inicio a la Feria Educativa. La apertura oficial será a las 9:00 horas en el Foyer del Salón C, acompañada de charlas y exposiciones en el Salón A y la apertura del sector Food Truck en Plaza Seca.

Durante esa jornada también se desarrollarán actividades de Eco Canje, las 2° Jornadas de Alimentos Silvestres, un desfile de moda circular y una charla central a cargo del especialista mexicano Omar Chávez Campos.

En tanto, el viernes 5 de junio continuará la Feria Educativa junto a una exposición de robótica educativa, actividades recreativas, talleres de moda circular y espectáculos artísticos y culturales.

La jornada de cierre incluirá la charla central del doctor Daniel Brailovsky, la entrega de reconocimientos y la clausura oficial prevista para las 20 horas.

Desde la organización destacaron que la feria busca fortalecer el trabajo conjunto por el cuidado del ambiente, promover políticas sostenibles y generar espacios de participación e intercambio de conocimientos entre distintos actores de la sociedad.

 