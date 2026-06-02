Concordia se prepara para recibir la 10° Feria Internacional de Ambiente “Eco Ciencias” con delegaciones de Latinoamérica y más de 80 proyectos ambientales

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, junto a la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la ONG Luz del Ibirá, convocando a instituciones educativas, especialistas, investigadores y organizaciones ambientales de distintos puntos del país y de Latinoamérica.

Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación que incluirá más de 80 proyectos ambientales, exposiciones académicas, talleres de robótica educativa, jornadas de alimentos silvestres, actividades recreativas, espectáculos artísticos y propuestas vinculadas a la sustentabilidad y la educación ambiental.

El acto inaugural se desarrollará el jueves 4 de junio a las 9 horas en el Centro de Convenciones, marcando el inicio formal de una edición especial que celebra una década de trabajo promoviendo la conciencia ambiental y el intercambio de conocimientos.

Expositores nacionales e internacionales

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la participación de especialistas internacionales provenientes de México y Paraguay, quienes compartirán experiencias y conocimientos sobre educación ambiental, sostenibilidad e innovación.

Entre las conferencias centrales del jueves se encuentra la exposición del doctor Omar Chávez Campos, de México, titulada “Misión Educativa MX: formando generaciones que cuidan el planeta desde la ciencia, la educación y la conciencia global”. Posteriormente, la doctora Hilda Beatriz Gómez Robledo abordará el tema “Microgravedad y cuerpo humano: implicaciones para la salud terrestre y la sostenibilidad del futuro”.

La agenda también contempla charlas sobre inteligencia artificial aplicada a proyectos ambientales, biodiversidad, energías renovables, saneamiento ecológico, protección de recursos naturales y educación ambiental integral.

Talleres, robótica y alimentos silvestres

Entre las actividades más esperadas figuran las 2° Jornadas de Alimentos Silvestres, organizadas por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, donde se abordarán propuestas de innovación y desarrollo sustentable vinculadas a la alimentación.

Asimismo, habrá exposiciones de robótica educativa, talleres de moda circular y espacios destinados a promover nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al cuidado del ambiente.

El viernes 5 de junio continuará la programación con disertaciones sobre el rol de las abejas en los ecosistemas, calidad del agua, energías sustentables, impacto ambiental de la industria textil y conservación de especies autóctonas.

El cierre académico estará a cargo del licenciado Daniel Brailovsky, quien brindará la charla “¿Qué significa lo integral de la Educación Ambiental Integral?”.

Eco Canje Solidario

Como parte de las acciones de compromiso social y ambiental, se llevará adelante una nueva edición del Eco Canje Solidario en la Plaza Seca del Centro de Convenciones.

Los vecinos podrán acercar prendas de vestir en buen estado, especialmente ropa de abrigo, que serán destinadas a la Fundación Aurora para su distribución entre personas que lo necesiten.

A cambio de las donaciones, los participantes recibirán un presente.

Las jornadas de Eco Canje se realizarán el jueves 4 de junio a las 10 y 15 horas, mientras que el viernes 5 tendrán lugar a las 10:30 y 15 horas.

Desde la organización aclararon a 7Paginas, que en esta oportunidad únicamente se recibirán prendas de vestir, por lo que no se aceptarán botellas plásticas ni tapitas.

Un espacio de encuentro para la educación ambiental

Consolidada como una de las principales propuestas ambientales de la región, la Feria Internacional “Eco Ciencias” busca promover la participación ciudadana, la educación ambiental y el intercambio de experiencias innovadoras para afrontar los desafíos actuales vinculados al desarrollo sostenible.

Las actividades son abiertas a toda la comunidad y quienes deseen participar pueden realizar su inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización.

La décima edición promete reunir a miles de estudiantes, docentes, investigadores, instituciones y vecinos en torno a una agenda que combina ciencia, educación, tecnología y compromiso con el ambiente.