Concordia se prepara para un fin de semana largo a pleno, con variada agenda de actividades

Concordia se posiciona una vez más como uno de los destinos predilectos para este fin de semana largo por el Día del Trabajador. Con una agenda que combina historia, naturaleza, adrenalina deportiva y relax, tanto vecinos como turistas tendrán opciones para todos los gustos y edades.

Motores y adrenalina: El TC 2000 llega al Autódromo

Uno de los platos fuertes del fin de semana será la disputa de una nueva fecha del TC 2000. La actividad en pista comenzará el viernes 1° a las 15:00 hs, continuando el sábado y domingo desde las 9:00 hs. Como previa, el viernes a las 19:00 hs se realizará una conferencia de prensa abierta al público en la Peatonal del Bicentenario, frente al Palacio Municipal.

Historia y recorridos nocturnos

Para quienes buscan descubrir los secretos de la ciudad, vuelve la propuesta de Arquitectura Nocturna, un recorrido guiado con linternas. Se realizará el jueves 30 de abril a las 20 hs y el sábado 2 de mayo (este último incluirá la visita a Casa Loyola).

El emblemático Castillo San Carlos abrirá sábado y domingo de 9 a 19 hs, permitiendo a los visitantes sumergirse en la historia de Antoine de Saint-Exupéry. Además, el Naranjal de Pereda podrá visitarse de viernes a domingo de 16 a 18 hs para conocer las ruinas jesuíticas.

Conexión con la naturaleza y bienestar

La agenda verde incluye actividades muy especiales:

Avistamiento de Mariposas: Viernes 1° a las 10 hs (ingreso al Castillo San Carlos). Actividad gratuita.

Meditación para Sanar Vínculos: Sábado a las 17:30 hs.

Día de Campo en La Angélica: Viernes y domingo de 12 a 18 hs, con asado a la estaca, granja educativa y cabalgatas.

Navegación en el Lago: Salidas desde Puerto Luis el sábado y domingo (9:30 y 16 hs).

Sabores regionales: Bodegas y ferias

El enoturismo dice presente con visitas guiadas y degustaciones en Bodega Siandra Hermanos (sábado 2 con show sorpresa) y Finca Fénix (sábado a las 16 hs). Por otro lado, el domingo 3 la Feria Paseo del Río se instalará en la Plazoleta de las Américas de 15:30 a 20 hs con emprendedores y espectáculos en vivo.

Museos y Termas: Un clásico que no falla

Los tres complejos termales de la ciudad estarán operativos: Termas Concordia (8 a 00 hs), Ayuí y Punta Viracho (9 a 23 hs), junto al Parque Acuático.

En cuanto a los museos, la oferta es total:

Antropología y Ciencias Naturales: Sábado de 14 a 20 hs.

Artes Visuales: Sábado y domingo de 14 a 20 hs.

Museo Ferroviario: Sábado y domingo de 17 a 20 hs.

Costa Ciencia: Sábado de 15 a 17 hs.

Salto Grande: Sábado y domingo de 7 a 13 hs.

Museo de la Imagen: Viernes (9 a 12 hs) y sábado (10 a 12 hs y 17 a 19 hs).

Con este despliegue de actividades, Concordia invita a disfrutar de un descanso reparador y cargado de experiencias inolvidables en este inicio de mayo.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas