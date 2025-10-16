Concordia se prepara para una gran noche de boxeo amateur en el Club Estudiantes

Este viernes desde las 21:30 horas, el Club Estudiantes de Concordia será el epicentro de una nueva velada de boxeo amateur, con una cartelera de diez peleas que prometen emociones fuertes y grandes demostraciones de talento local.

El evento, organizado por el promotor Ramón Lescano a través de la Comisión Municipal de Boxeo, cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia, en el marco del impulso al deporte amateur en la ciudad.

El combate de fondo tendrá como protagonistas a Leonardo “La Joyita” Luna y Enzo “Huracán” Cisneros, quienes buscarán quedarse con el triunfo en un duelo que promete intensidad y técnica.

La programación incluye además destacados enfrentamientos:

Ubaldo “Tony” Rabaschino vs. Elián Díaz

Alexis Heinz vs. Emanuel Vasallo

Ismael “Zurdo” López vs. León Romero

Emiliano “El Látigo” García vs. Leandro “El Lobito” Palacios

Manuel “Impacto” Fornaroli vs. Iván Araujo

Luz “Dinamita” Yakimiuk vs. Belén Sánchez, entre otros combates.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en Balcarce 11 a un valor de $5.000, mientras que la mesa con cinco sillas tiene un costo de $40.000.

Desde la organización invitan a los vecinos y aficionados al boxeo a disfrutar de una noche deportiva única, en la que se pondrá en valor el esfuerzo y la pasión de los jóvenes talentos locales.

