Concordia se prepara para una gran noche de boxeo con el debut profesional de Walter Casco

Concordia volverá a vibrar al ritmo del boxeo este viernes 4 de septiembre, cuando el Gimnasio Municipal sea escenario de una importante velada que reunirá a púgiles locales, representantes de distintos gimnasios y boxeadores que llegarán a la ciudad con el objetivo de continuar creciendo dentro de la disciplina.

La programación comenzará a las 21:30 horas y contará con ocho combates amateurs y una pelea profesional, en una noche que promete ofrecer emoción y espectáculo sobre el cuadrilátero.

Habrá combates femeninos, jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos en el boxeo, figuras que buscan consolidarse y peleadores que volverán al ring con grandes expectativas.

Walter Casco tendrá su debut profesional

Uno de los principales atractivos de la velada será la pelea de fondo, que marcará el debut profesional del boxeador concordiense Walter Casco.

Luego de una destacada trayectoria en el ámbito amateur, Casco afrontará un importante desafío en su primera presentación como profesional, nada menos que frente a un rival internacional.

El crédito local se enfrentará a Emiliano Rodríguez, representante de la República Oriental del Uruguay, quien llegará especialmente a Concordia para protagonizar uno de los combates más esperados de la noche.

Un título interprovincial en juego

Otro de los grandes enfrentamientos de la programación será el protagonizado por Bernardo Fleitas y Leonardo Núñez, quienes se medirán por el Título Interprovincial en la categoría de hasta 64 kilogramos.

El combate se presenta como uno de los duelos de mayor expectativa de la velada y promete ser uno de los momentos destacados de la noche.

La cartelera también incluirá el regreso de Maravilla Mendieta, además del esperado enfrentamiento entre Pablo Basualdo y Rodrigo Malgarejo, junto a otros interesantes cruces que completarán una programación con representantes de distintas categorías y gimnasios.

De esta manera, el boxeo volverá a tener una importante cita en Concordia, con una propuesta que combinará experiencia, juventud, nuevos talentos y la posibilidad de acompañar a los púgiles locales en una noche especial.

Datos de la velada

🥊 Viernes 4 de septiembre

📍 Gimnasio Municipal de Concordia

🕤 21:30 horas

👊 8 combates amateurs y 1 combate profesional

🌎 Combate internacional y debut profesional del concordiense Walter Casco

🎟️ Entradas anticipadas: $10.000

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en Drugstore La Mona.

La organización anticipa una gran noche para los amantes del boxeo, con una cartelera que promete intensidad y emoción de principio a fin.

Redaccion de 7Paginas