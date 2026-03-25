Concordia se prepara para una semana Santa y semana del turismo: con agenda completa de actividades

Concordia se encamina a vivir una de las semanas más intensas del calendario turístico. La coincidencia de la Semana Santa en Argentina con la Semana del Turismo en Uruguay genera un escenario ideal para el movimiento económico y cultural, reforzando el lazo histórico entre ambas orillas del río Uruguay.

Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR, la ciudad ha diseñado una agenda que integra la espiritualidad de la fecha con recorridos nocturnos, paseos náuticos y el relax de sus complejos termales.

Los imperdibles de la agenda día por día

Para quienes buscan conocer los secretos de la ciudad, la oferta de circuitos es variada y para todos los gustos:

Jueves 28/3: Inicio con el City Tour Peatonal a las 10:00 hs desde el Centro de Información Turística (CIT).

Viernes 29/3: Atardecer en la Costanera con «Concordia en tus Sentidos» (18:00 hs en Arenitas Blancas).

Domingo 31/3: Una propuesta diferente con el City Tour con Linternas a las 20:00 hs.

Jueves 2/4: Tarde de reflexión con el circuito “Puentes de la Fe” (17:00 hs) visitando templos metodistas y adventistas, seguido por un recorrido de Arquitectura Nocturna a las 20:00 hs.

Viernes Santo (3/4): Jornada central con el Bus Turístico «7 Iglesias» desde las 9:00 hs. Por la tarde, el Parque San Carlos será el epicentro con visitas literarias, históricas y el tradicional Vía Crucis a las 18:00 hs.

Sábado 4/4: Destaca el Circuito Binacional a las 9:00 hs, combinando la lancha «Don Demetrio» con el bus turístico. También habrá visitas teatralizadas en el Castillo San Carlos a las 17:00 hs.

Domingo 5/4: Cierre de la agenda con el bus “Tierra Mágica” a las 17:00 hs.

Naturaleza, Sabores y Bienestar

Más allá de los eventos programados, Concordia ofrece experiencias permanentes durante toda la semana:

Parque y Castillo San Carlos: Visitas guiadas de 9:00 a 19:00 hs y recorridos por el emblemático Naranjal de Pereda (17, 18 y 19 hs).

Ruta del Vino: Los viñedos locales como Bodega Siandra, Finca Fénix y Pampa Azul abren sus puertas para degustaciones y contacto directo con la vitivinicultura regional.

Relax y Agua: Los tres Complejos Termales de la ciudad se presentan como la opción ideal para el descanso, sumado a los paseos náuticos por el Lago Salto Grande con Turismo Las Palmas.

Información y Reservas

Para participar de los circuitos que requieren cupo o recibir más detalles, el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini) atiende consultas al +54 9 345 508 0276 o a través de las redes sociales en @CompartíConcordia.

Con esta robusta cartelera, Concordia no solo busca atraer al visitante, sino invitar al propio concordiense a redescubrir su patrimonio, su historia y su río en una semana que promete ser inolvidable.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas