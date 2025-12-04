Concordia se prepara para vivir la 47° Fiesta Nacional de la Citricultura

El acto inaugural está previsto para las 20:30 horas, con la presencia de autoridades, representantes del sector citrícola, postulantes a embajadoras e invitados especiales. La apertura oficial del escenario será a las 21 horas, dando inicio a una primera noche que tendrá como cierre estelar a Ángela Leiva.

Los ingresos al predio estarán habilitados desde las 19 horas, y durante las tres jornadas se espera una masiva concurrencia de vecinos y turistas.

Grilla artística por día

Viernes 5 de diciembre:

Ballet “El Ceibo” y “Aromas Gauchas”, Hilda Santana, La Rocola, desfile elegante sport de postulantes a embajadoras, Deja Vú y el cierre a cargo de Ángela Leiva.

Sábado 6 de diciembre:

Academia “Golden Squad”, Ramoncito Maydana, presentación de soberanas invitadas, Ruidos Molestos, desfile elegante de postulantes, Sentimiento Original, desfile y presentación de embajadoras, elección de la nueva corte y cierre con Márama – DJ + Golden.

Domingo 7 de diciembre:

Ballet “Sembrando Futuro”, Alcides Quiroz, Los Piratas, actuación y presentación del Carnaval, Rafael Soto, Naty Martínez y el cierre con Uriel Lozano.

Expo Citrus

En el marco del evento se desarrollará también la Expo Citrus, que contará con stands de instituciones, organismos y empresas, tanto en el interior como en el exterior del Centro de Convenciones.

El horario de visita será durante los tres días de 19 a 21:30 horas.

Servicios especiales de transporte urbano

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte se informó que habrá servicios especiales de colectivos durante el fin de semana, con inicio de recorrido a las 2:00 de la madrugada.

Estacionamiento de colectivos:

Líneas 2 y 7: Dársena de calle San Lorenzo entre Gobernador Cresto y Sarmiento.

Líneas 1 y 3: Dársena de calle San Lorenzo entre Sarmiento y Próspero Bovino.

Los recorridos serán flexibles, por lo que los pasajeros deberán informar su destino al chofer para que se les indique la línea correspondiente.

Servicios:

Línea 2: Barrio Nebel, San Agustín, Eva Perón hacia el norte, La Bianca y Pampa Soler.

Línea 7: San Lorenzo, Tavella, La Bianca y Villa Zorraquín.

Línea 1: San Lorenzo, H. Primo, Las Heras y recorrido habitual.

Línea 3: San Lorenzo, Tavella, Pte. Illia, Barrio Sarmiento, Los Pájaros y Camba Paso.

El sábado, la Línea 1 será reemplazada por la Línea 5, que realizará el mismo servicio.

Venta de bonos y entradas

Continúa la venta del bono contribución para las tres noches, con un valor de $20.000, que permite participar del sorteo de importantes premios:

Un automóvil VW Polo Track MY 2025

Un viaje a Brasil para dos personas

Un TV LED de 65 pulgadas

La entrada general diaria tiene un costo de $9.000, sin participación en sorteos. Las sillas cuestan $15.000 (por orden de llegada).

Los jubilados abonan el 50% del valor de la entrada diaria, y los menores de 12 años ingresan gratis.

Los puntos de venta habilitados son:

Plaza 25 de Mayo (Urquiza y Mitre): de 9 a 13 y de 18 a 20:30 horas.

Consumax, en horario comercial, en las sucursales de San Martín 29, San Martín 31, Entre Ríos 780 y Tavella 1648.

Desde la organización se recordó que los ganadores de los sorteos deberán estar presentes en el predio al momento de la extracción.