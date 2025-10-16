Concordia se prepara para vivir la “Expo Concordia produce 2025”

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, anunció la realización de una nueva edición de la “Expo Concordia Produce 2025”, que tendrá lugar los días viernes 17 y sábado 18 de octubre en el Centro de Convenciones y el Parque Central “Viñedos Moulins”.

El evento se consolida como uno de los principales espacios de encuentro e intercambio entre los distintos sectores que impulsan la economía regional, con el objetivo de fortalecer la articulación público-privada, difundir la producción local y promover la innovación tecnológica en todos los rubros.

Un programa amplio y participativo

Durante las dos jornadas, la Expo ofrecerá actividades abiertas a todo público desde las 9:00 horas, con stands de producción, industria, comercio e instituciones, donde se mostrará el trabajo de emprendedores, pymes y organismos públicos.

Paralelamente, en los salones del Centro de Convenciones se desarrollarán conferencias, paneles y presentaciones técnicas vinculadas a la innovación, la sustentabilidad y el conocimiento aplicado a la producción.

Viernes 17 de octubre: apertura y conferencias

La jornada inaugural comenzará a las 9:30 horas, con la presencia de autoridades municipales, provinciales y representantes del sector privado.

Luego, la especialista Cynthia Cabrol brindará la conferencia “Herramientas para la Internacionalización de PYMES”, y el CiVerCon realizará una gira técnica por distintos puntos productivos de Concordia y su zona rural.

Por la tarde, el cronograma incluirá un cóctel universitario, la presentación de la línea agro del IAPSER, y la conferencia magistral “Economía Post Elecciones”, a cargo del Lic. Fernando Marull.

Sábado 18 de octubre: innovación y desarrollo regional

Desde las 8:00 horas, se abrirá el Congreso de Innovación y Vinculación Regional (CiVerCon), con la participación de referentes de universidades, instituciones y productores.

Durante la jornada se abordarán los desafíos del sector agroindustrial y se compartirán experiencias y propuestas para potenciar el desarrollo regional.

Entre las charlas destacadas figuran:

“De la información al valor”, por Carlos Pasqualini.

“Digitalización Rentas”, por Fernando Marsicano.

“Oratoria para empresarios”, por Ivone Saleh.

“Desarrollo Regional”, por Héctor Laca.

“Inteligencia Artificial en la Producción”, a cargo del Dr. Ing. Sergio D. Salimbeni.

El cierre oficial, previsto para las 19:00 horas, contará con la conferencia “Descubriendo la magia de la frontera: una región turística binacional”, presidida por el intendente Francisco Azcué y su par de Salto, Carlos Albisu, reafirmando el vínculo de cooperación entre ambas ciudades.

“El objetivo de esta Expo es mostrar el potencial, la creatividad y la capacidad de trabajo de Concordia”, expresó el secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, quien destacó la importancia del evento como “un espacio para pensar juntos cómo seguir fortaleciendo el desarrollo local y regional”.

Por su parte, el funcionario invitó a toda la comunidad a participar, “Queremos que los vecinos se acerquen, recorran los stands, participen de las conferencias y conozcan de primera mano todo lo que se produce y se crea en nuestra ciudad. Es una oportunidad para vincularnos, aprender y proyectar el futuro de Concordia”.

Con información de prensa municipal

Redacción 7Paginas