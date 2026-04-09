Concordia se prepara para vivir la “Expo Pascuas 2026”

La Municipalidad de Concordia, a través de su Dirección de Eventos, lanzó oficialmente la invitación para participar de la “Expo Pascuas 2026”. La iniciativa busca consolidarse como el gran punto de encuentro para las familias locales y turistas durante este fin de semana, promoviendo el desarrollo de los productores regionales en un marco festivo.

El evento se desarrollará en el emblemático predio del Viñedo Moulins (ex Estación Norte), un espacio que se transformará para albergar una amplia variedad de propuestas culturales, comerciales y recreativas.

Días y Horarios

La Expo contará con dos jornadas extendidas para que todos los vecinos puedan acercarse:

Sábado 11 de abril: De 15:00 a 00:00 horas.

Domingo 12 de abril: De 15:00 a 22:00 horas.

Atractivos para toda la familia

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer un extenso sector de stands de artesanos y emprendedores, donde se expondrán productos únicos de la zona. Para los amantes de la buena cocina, la oferta gastronómica estará liderada por los ya clásicos food trucks, con opciones para todos los gustos.

Además, el escenario será el corazón del evento con una agenda cargada de:

Espectáculos en vivo.

Shows musicales.

Propuestas de entretenimiento pensadas para todas las edades.

Un espacio para el talento local

Desde la organización resaltaron a 7Paginas, que la “Expo Pascuas” no es solo un evento recreativo, sino una plataforma fundamental para dar visibilidad al trabajo de los emprendedores locales. «Es una propuesta pensada para disfrutar en familia que reúne lo mejor de nuestro talento artesanal, gastronómico y cultural», señalaron.

Se invita a los vecinos a acercarse con su sillón y el mate para compartir dos tardes de otoño diferentes, apoyando la economía social y disfrutando del talento de los artistas concordienses en un predio recuperado para el disfrute de todos.