Concordia se prepara para vivir la Semana Global de la Cultura Emprendedora

Bajo el lema “Cuando los sueños se convierten en proyectos, nace el verdadero desarrollo”, el evento busca fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad, promoviendo el aprendizaje, la innovación y la creación de nuevas oportunidades productivas.

Una jornada para inspirar y crear

El encuentro tendrá lugar en dos etapas.

Durante el turno mañana, las actividades se realizarán en el Centro de Empleados de Comercio, iniciando a las 9:00 horas con la apertura oficial y palabras de las autoridades.

El programa incluirá charlas motivacionales y de capacitación a cargo de reconocidos referentes del emprendedurismo local, entre ellos:

Andreina Tommasi, fundadora y C.E.O. de La Maga – Alfajores.

Rocío Sarjanovich, con “La alegría de ser emprendedora”.

Lorena Andrea Pérez, con “Puntadas de vida”.

Equipo de Microcrédito y Programa de Emprendedurismo en Escuelas.

Graciela Del Castillo, con “Punto Jazmín”.

Bioing. Ricardo Rodríguez (Dirección de Financiamiento y Datos Abiertos), quien expondrá sobre “¿Cómo aprovechar la Inteligencia Artificial en tu emprendimiento?”.

La jornada matutina culminará con un lunch y la entrega de certificaciones.

Las inscripciones pueden realizarse completando el formulario disponible en:

👉 Formulario de inscripción

Feria de Emprendedores y cultura en el Puerto

Por la tarde, desde las 19:00 horas, la actividad se trasladará frente al Primer Galpón del Puerto, donde se desarrollará la Feria de Emprendedores.

El espacio contará con stands de productos locales, intervenciones artísticas, presentaciones musicales a cargo de Marcos Gouda y Sentimiento Original, además de propuestas culturales abiertas al público.

La organizadora del evento, Andrea Popelka, destacó que “la Semana Global de la Cultura Emprendedora es una oportunidad para celebrar el esfuerzo, la creatividad y la pasión de quienes día a día apuestan por sus proyectos. Buscamos inspirar y acompañar a cada emprendedor en su camino, brindando herramientas y espacios de encuentro que impulsen su crecimiento”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, subrayó que “desde la gestión del intendente Francisco Azcué seguimos trabajando para fortalecer el ecosistema emprendedor de Concordia. Creemos que el desarrollo local se construye potenciando el talento y la capacidad de nuestra gente, generando oportunidades reales de progreso”.

Más información

Quienes deseen obtener información adicional pueden acercarse al Centro Cívico de Concordia (2º piso, calles Mitre y Pellegrini).

La Semana Global de la Cultura Emprendedora se consolida así como una propuesta que combina inspiración, aprendizaje y comunidad, impulsando a Concordia hacia un modelo de desarrollo basado en la innovación y el talento local.