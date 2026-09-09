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Miércoles 9 de septiembre de 2026
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Concordia: se presentó los programas de acompañamiento a emprendedores ante estudiantes de gestión gastronómica

En el marco de las acciones de vinculación con el sector emprendedor de Concordia, la Municipalidad, a través de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo de la Secretaría de Desarrollo Productivo, realizó la presentación de los programas y herramientas destinados al acompañamiento de emprendedores de la ciudad ante estudiantes de segundo año de la carrera de Gestión Gastronómica de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
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Redacción 7Paginas

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La actividad se desarrolló a partir de la invitación realizada por la Secretaría de Extensión FCAI-UNER, a cargo de la docente Celeste Stirnemann, generando un espacio de intercambio en el que los estudiantes pudieron conocer las diferentes alternativas que ofrece el Municipio para quienes desarrollan o proyectan iniciar un emprendimiento.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Productivo participaron Miguel Parra, jefe del Departamento de Economía Social, y los técnicos Alejandro Martínez y Martín Denis.

Durante la jornada se presentaron los distintos programas municipales orientados al acompañamiento y fortalecimiento del emprendedurismo, brindando información sobre las herramientas disponibles para iniciar, desarrollar y consolidar proyectos productivos y comerciales.

Asimismo, se abordaron cuestiones vinculadas a los trámites y requisitos para la habilitación comercial y sanitaria, las alternativas de acceso a microcréditos, los espacios y canales de comercialización disponibles y el asesoramiento técnico que brinda la Municipalidad.

Parra destacó la importancia de acercar estas herramientas a los estudiantes: “Estos espacios nos permiten que quienes se están formando puedan conocer las herramientas que tiene la Municipalidad para acompañar a los emprendedores de Concordia. Es importante que los estudiantes conozcan no solamente las posibilidades de financiamiento, sino también todo lo relacionado con la formalización, las habilitaciones, la comercialización y el asesoramiento técnico”.

En este sentido señaló que “el objetivo es que los futuros profesionales tengan acceso a información concreta que pueda serles útil tanto para sus propios proyectos como para acompañar a otros emprendedores,  especialmente en actividades vinculadas al sector gastronómico”.

Desde la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo se destacó la importancia de continuar generando instancias de articulación con las instituciones educativas, acercando las políticas y herramientas municipales a quienes se encuentran en proceso de formación profesional.

La jornada permitió además generar un intercambio directo con los estudiantes, quienes pudieron realizar consultas y despejar dudas sobre los distintos aspectos que deben contemplarse al momento de iniciar y desarrollar un emprendimiento gastronómico.

De esta manera, la Municipalidad continúa fortaleciendo el vínculo con las instituciones educativas y acercando herramientas de acompañamiento, asesoramiento y promoción del emprendedurismo, contribuyendo al desarrollo del entramado productivo y comercial de Concordia.

 