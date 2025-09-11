Concordia: se realizará el 7º Festival de Arte Gráfico

El festival, organizado por y para artistas gráficos, busca promover la creación, el intercambio y la difusión del arte gráfico local, ofreciendo actividades tanto para expositores como para el público en general. La edición de este año contará con una feria de arte gráfico, una mesa de dibujo abierta a todo público, un taller de autopublicación y una intervención gráfica colectiva, además del tradicional sorteo de una rifa con premios elaborados por los artistas participantes.

Entre las actividades destacadas, el taller de autopublicación estará a cargo de Angel Martin, oriundo de la ciudad de Colón, mientras que la mesa de dibujo permitirá que grandes y chicos puedan acercarse a dibujar y participar en una pegatina colectiva.

El cronograma del Festival es el siguiente:

17 a 21 hs: Feria de artistas gráficos.

17 a 20 hs: Mesa de dibujo abierta al público.

17:30 a 19 hs: Taller de autopublicación a cargo de Angel Martin.

20 hs: Sorteo de rifa.

Desde hace tres años, este evento se ha consolidado como un espacio de encuentro y visibilización del arte gráfico en Concordia, habiendo contado en ediciones anteriores con la participación de artistas como Nicolás Passarella, Maxi Sanguinetti y Daniel Mendoza, entre otros, quienes ofrecieron charlas y talleres abiertos al público.

El 7º Festival de Arte Gráfico invita a la comunidad a disfrutar de una jornada de creatividad, aprendizaje y diversión, celebrando la riqueza cultural de la ciudad y fomentando la participación de todos los vecinos.