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Miércoles 22 de julio de 2026
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Concordia: se realizó el curso de atención al cliente y calidad de servicio

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Productivo, finalizó una nueva edición del Curso de Atención al Cliente y Calidad de Servicio, una propuesta gratuita destinada a brindar herramientas que fortalezcan las competencias laborales de los vecinos y mejoren sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.
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Durante los encuentros, los participantes trabajaron sobre aspectos fundamentales para el desempeño en comercios, empresas y organizaciones de servicios, abordando contenidos relacionados con la atención al cliente, la comunicación efectiva, el manejo de las emociones, la diferencia entre atender y servir y las buenas prácticas para brindar una experiencia de calidad. La capacitación estuvo a cargo de Guillermina Latrilla y Daiana Mattiassi.

Al respecto, Latrilla destacó que «el objetivo fue acercar herramientas concretas que los vecinos puedan aplicar tanto en la búsqueda de empleo como en sus lugares de trabajo, entendiendo que una buena atención genera confianza y agrega valor a cualquier servicio».

En tanto, Mattiassi señaló que «la participación y el compromiso de los asistentes reflejan el interés de la comunidad por seguir capacitándose. Incorporar estas habilidades no solo mejora el desempeño laboral, sino que también fortalece el vínculo con quienes utilizan un servicio o realizan una compra».

Desde la Dirección de Empleo remarcaron que estas propuestas forman parte de las acciones que impulsa la Municipalidad de Concordia, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, para promover la capacitación permanente de los vecinos, brindando herramientas que favorezcan el crecimiento personal, el desarrollo profesional y una mayor empleabilidad.

Asimismo, adelantaron que durante el año continuarán desarrollándose nuevas capacitaciones abiertas y gratuitas, invitando a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Municipio para conocer las próximas convocatorias.

Prensa municipal