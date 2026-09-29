Concordia, se reprograma el encuentro sobre información financiera para el desarrollo productivo

La decisión fue adoptada de manera conjunta por los organismos organizadores, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de la jornada, favorecer la participación de emprendedores, productores y empresas, y asegurar el adecuado aprovechamiento de este espacio de información, intercambio y vinculación.

La actividad busca acercar herramientas y conocimientos sobre alternativas de financiamiento y fortalecer el vínculo entre el sector público, el entramado productivo y las entidades vinculadas al sector financiero.

Desde las instituciones organizadoras se agradece especialmente el interés y la disposición de quienes se habían inscripto o previsto participar, y se informa que oportunamente se comunicará la nueva fecha de realización, junto con todos los detalles correspondientes.

La reprogramación permitirá continuar trabajando de manera articulada para que este encuentro constituya una instancia concreta de acompañamiento y generación de oportunidades para emprendedores, productores, empresas y proyectos productivos de Concordia y la región.