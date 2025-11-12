Concordia se suma a la Noche Provincial de los Museos con una variada agenda cultural

Desde la ciudad, la jornada contará con la participación de los museos municipales —Museo de Artes Visuales, Sala Lucio Fontana y Museo Interactivo Costa Ciencia— además de recreaciones históricas a cargo del Ballet Folklórico Municipal “Renovando Sueños” y el Ballet Folklórico “Sembrando Futuro”, que se presentarán en el Castillo San Carlos y el Naranjal de Pereda.

El subsecretario de Educación y Cultura, profesor Carlos Gatto, destacó que esta propuesta “es una oportunidad para que vecinos y visitantes recorran nuestros espacios culturales, conozcan las exposiciones y disfruten de una experiencia colectiva en torno al arte, la ciencia y la historia local”. También subrayó “el compromiso de los equipos de cada museo y de los elencos municipales, que con gran dedicación prepararon una noche pensada para compartir y celebrar el valor de nuestro patrimonio”.

Durante la velada, los museos abrirán sus puertas con exposiciones, visitas guiadas y experiencias interactivas, en una noche especial que se extenderá hasta la medianoche.

En diálogo con 7Paginas, Gatto adelantó que “Concordia tendrá una oferta muy variada, con todos los museos abiertos y actividades atractivas. En el caso del Museo Costa Ciencia, se presentará una investigación sobre los humedales, mientras que en el Castillo San Carlos y el Naranjal de Pereda habrá representaciones artísticas que evocan la historia de esos lugares”.

Asimismo, señaló que se coordinó con distintas instituciones para facilitar el traslado gratuito de los vecinos a través de los micros de la CTM, permitiendo que más personas puedan disfrutar de las actividades.

Por su parte, Marcelo Spomer, desde el área de Turismo, resaltó la articulación entre los distintos organismos: “Es una noche muy especial. Coordinamos con la provincia y el municipio para que nadie se quede sin participar. El bus turístico estará disponible para recorrer los espacios, y esperamos que el clima acompañe para vivir una jornada inolvidable”.

Desde el Museo de la Imagen, Fernando González valoró la magnitud del evento: “Son más de 120 instituciones de toda la provincia las que participan. Concordia es un ejemplo del trabajo conjunto entre municipio y provincia para mostrar y difundir lo más valioso de nuestra cultura”.

Finalmente, Alejandro Richardet remarcó que esta noche cultural “es el punto de partida de la Semana del Patrimonio que se desarrollará próximamente en la ciudad, con nueve días de intensa actividad cultural”.

Programación en Concordia

Museo Municipal de Artes Visuales

📍 Urquiza 638

🕔 17:00 a 23:00 hs

Sala Lucio Fontana

📍 Urquiza 638

🕔 17:00 a 23:00 hs

🖼️ Exhibición: Muchacho del Paraná

Museo Interactivo Costa Ciencia

📍 Costanera de Concordia

🕔 17:00 a 23:00 hs

📸 Muestra fotográfica: Humedales: Ecosistemas Vitales

Castillo San Carlos

🕣 20:30 y 21:30 hs

💃 Ballet Folklórico Municipal “Renovando Sueños” – Dir. Prof. Luis Oyarbide

Naranjal de Pereda

🕗 20:00, 21:00 y 22:00 hs

💃 Ballet Folklórico “Sembrando Futuro” – Dir. Prof. Sergio Lugo

Museo de Antropología y Ciencias Sociales

📍 Rivadavia 456

🕖 19:00 a 00:00 hs

🪶 Muestra: Voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral