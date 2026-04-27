Concordia se suma a la Semana de Vacunación en las Américas: habrá jornadas especiales en toda la ciudad

Según lo informado a 7Paginas, desde este lunes y hasta el próximo 2 de mayo, la ciudad de Concordia se suma activamente a la Semana de Vacunación en las Américas. Se trata de una iniciativa regional que busca concientizar sobre la importancia de mantener los esquemas al día para prevenir enfermedades y proteger la salud de toda la comunidad.

Las actividades incluyen la aplicación de dosis del Calendario Nacional, charlas formativas para embarazadas y padres, y controles de salud integral. Las autoridades sanitarias recordaron que las vacunas son seguras, gratuitas y obligatorias.

Cronograma de actividades

Para facilitar el acceso de los vecinos, los equipos de salud se desplegarán en distintos barrios según el siguiente calendario:

Lunes 27 de abril

Centro Constitución: Operativo de vacunación en el Jardín Teresa de Calcuta (Lieberman N° 1148).

Martes 28 de abril

Centro de Salud Caminal: De 9:00 a 11:00 hs. Charla sobre vacunación infantil.

Plaza 25 de Mayo: De 9:00 a 12:00 hs. Jornada de vacunación de calendario.

Miércoles 29 de abril

Hospital Carrillo: De 9:00 a 14:00 hs. Jornada de vacunación en el playón del hospital.

Jueves 30 de abril (Jornada intensiva)

Plaza Constitución: De 10:00 a 14:00 hs. Jornada de vacunación (Centro Constitución).

Centro La Bianca: A partir de las 9:00 hs. Vacunación y charlas informativas.

DEM: A las 9:00 hs. Jornada especial sobre vacunas en el embarazo.

Escuela Gutiérrez: De 8:30 a 14:00 hs. Jornada de vacunación a cargo del Hospital Heras.

Club Nebel: De 17:00 a 22:00 hs. «Noche de vacunas» y control de salud integral.

Sábado 2 de mayo

Parque Ferré: De 9:00 a 13:00 hs. Cierre de la semana con jornada de vacunación a cargo del Hospital Carrillo.

Requisitos para asistir

Se solicita a los vecinos concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y, fundamentalmente, con la Libreta de Vacunación para que el personal de salud pueda verificar las dosis faltantes y completar el registro correctamente.

Participar de estas jornadas es una oportunidad clave para garantizar la inmunidad de niños, adultos y adultos mayores, reforzando el compromiso de Concordia con la prevención sanitaria.