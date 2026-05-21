Concordia se sumó a la «Operación Blindaje Provincial»: «Hoy realmente se ve una policía muy activa», destacó Azcue

El inicio del dispositivo local estuvo encabezado por las máximas autoridades de la fuerza en la ciudad: el jefe de la Jefatura Departamental Concordia, Comisario Mayor José María Rosatelli, y la sub jefa, Comisario Inspector Liliana Graciela Miño, quienes coordinaron las acciones en comunicación directa con la Jefatura Provincial.

Despliegue total por tierra, agua y aire

Minutos antes de dar la orden de salida a los patrulleros, el Comisario Mayor Rosatelli dialogó con 7Páginas y brindó detalles de la fisonomía del procedimiento, que se extendió por un lapso de dos horas:

“En toda la provincia se está llevando a cabo el operativo denominado ‘Blindaje’. Cada jefatura departamental dispone de todos sus móviles y de su personal. Concordia lo hace con todos sus funcionarios coordinados para salir juntos a un operativo que incluye drones, helicóptero, la montada, móviles y lanchas, bajo la supervisión del Gobernador y el Ministro de Seguridad”, detalló el jefe policial.

Rosatelli aclaró que, si bien la diagramación de prevención es diaria, la particularidad de esta jornada radicó en la simultaneidad en los 17 departamentos, sumando además requisas y allanamientos en unidades penales en otros puntos de la provincia. «Es un operativo que está dando muchos resultados y se decidió hacerlo coordinado para mostrar lo que hacemos diariamente», afirmó.

Por su parte, la sub jefa Liliana Miño manifestó la satisfacción de la cúpula policial con el despliegue alcanzado: «Seguimos los lineamientos en toda la departamental para unificar el trabajo. La vecindad está muy contenta con estos procedimientos de los cuales se ven resultados fructíferos de manera constante».

Azcue: «Los narcotraficantes y los mafiosos son nuestros enemigos»

El intendente de Concordia, Francisco Azcue, acompañó el inicio de la movilización y remarcó el compromiso de la gestión municipal en el combate contra el delito, a pesar de no ser la seguridad una competencia directa de los municipios.

“Estamos trabajando de forma articulada por instrucción de nuestro Gobernador. Creemos que la labor del ministro de Seguridad y del jefe departamental ha mejorado muchísimo la actuación de la fuerza. Las estadísticas así lo dicen: récord en allanamientos, en secuestro de armas, de droga y en detenciones. Realmente se ve una policía muy activa de la cual estoy orgulloso”, subrayó el jefe comunal.

Azcue ponderó la efectividad de los recientes «operativos de saturación» que permitieron recuperar espacios públicos que se encontraban tomados por la delincuencia. Asimismo, vinculó el éxito logístico a la eficiencia en la administración del Estado: «Al optimizar y cuidar los recursos públicos, lográs aplicarlos en tener más móviles, mejores policías, más formados y con mayor equipamiento».

Consultado sobre si su pasado como fiscal de la ciudad aporta a las estrategias de prevención, el intendente reconoció que es un tema prioritario en su agenda diaria: «Colaboramos de distintas maneras. Con el jefe departamental hemos trabajado en muchas causas juntos. De hecho, yo mismo realizo las denuncias por narcotráfico, entre otros delitos, para que se actúe con celeridad».

Finalmente, Azcue lanzó una dura advertencia contra las organizaciones delictivas: «Queremos vivir en una ciudad segura, por eso decimos que los narcotraficantes y los mafiosos son nuestros enemigos. No tenemos ningún pudor en decirlo, no hay lugar para ellos en Concordia. Durante muchos años actuaron de forma tranquila porque parecía que los políticos miraban para otro lado; eso cambió, hoy nos tomamos las cosas en serio, damos la cara y los enfrentamos».

El respaldo de la Justicia

Para concluir, el jefe departamental Rosatelli se refirió a la articulación con el Poder Judicial durante este tipo de despliegues relámpago. «Es un operativo netamente policial pero respaldado de forma constante por los fiscales y jueces de garantías. Todo procedimiento que realizamos al detener a una persona activa de inmediato el mecanismo judicial», explicó, anticipando que los resultados pormenorizados de las dos horas de blindaje en Concordia y la provincia se conocerán en detalle durante el transcurso de la noche.