Concordia se viste de gala con el 8º Encuentro Internacional de Autos Antiguos y Clásicos

El rugir de motores con historia y el brillo de cromados impecables se apoderaron de las calles de Concordia. Desde este viernes y hasta el domingo 19 de abril, se desarrolla el 8º Encuentro Internacional de Autos Antiguos y Clásicos, un evento que ya se consolidó como una de las citas culturales y turísticas más importantes del calendario regional.

La apertura oficial tuvo lugar ayer con una caravana por la Costanera, que culminó en una concurrida muestra estática frente a la Plaza 25 de Mayo. Allí, vecinos y turistas disfrutaron de un festival artístico mientras apreciaban verdaderas joyas mecánicas provenientes de distintos puntos de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Un evento con impacto regional

Desde la organización resaltaron a 7Paginas, que la propuesta trasciende la exhibición de vehículos: es una experiencia integral que une la identidad local con la pasión por el automovilismo histórico. «Este encuentro genera un movimiento cultural y económico fundamental para la ciudad, posicionando a Concordia a nivel internacional», señalaron.

Tras el éxito del viernes, la agenda para este fin de semana promete recorridos por los paisajes más bellos de la zona, incluyendo el Lago Salto Grande y el emblemático Naranjal de Pereda.

Cronograma de actividades

Sábado 18 de abril

El epicentro de la jornada será la zona del Lago y el Corsódromo:

09:30: Salida en caravana hacia la zona del Lago Salto Grande.

10:00: Exposición en Termas de Punta Viracho. Habrá tiempo para disfrutar del complejo y se realizarán pruebas de habilidad conductiva.

12:30: Almuerzo de camaradería en Establecimiento La Angélica.

16:00: Gran muestra estática en el Corsódromo de Concordia, con la participación de grupos musicales y diversos expositores.

20:00: Desfile de las unidades en la pista del Corsódromo.

22:00: Cena de gala en la histórica Bodega de Robinson.

Domingo 19 de abril

La jornada de cierre conectará el pasado productivo con el patrimonio local:

10:00: Caravana desde el Centro de Convenciones hacia el Naranjal de Pereda.

10:30: Exposición de autos y visita guiada por el predio histórico.

14:00: Cierre del evento en Viñedos Moulins. Se exhibirán autos, motores estacionarios y maquinaria antigua, acompañado por grupos musicales y stands de expositores.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acercarse, tomar fotografías y dialogar con los coleccionistas, en lo que promete ser un viaje en el tiempo sobre ruedas para disfrutar en familia.