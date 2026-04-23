Concordia se viste de gala: llega una nueva edición del Premio Binacional «Río de los Pájaros»

Concordia vuelve a posicionarse como el epicentro de la comunicación y el turismo regional al recibir una nueva entrega del Premio Binacional «Río de los Pájaros». Este encuentro, que ya es un clásico en la agenda binacional, congregará a más de cien profesionales de medios de comunicación de ambas márgenes del río Uruguay y de diversos puntos de la Argentina.

La propuesta, organizada por la Fundación Paralelo Turístico, no se limita a la entrega de galardones; los invitados participarán de una agenda cargada de actividades que incluyen paseos y excursiones, permitiendo que los comunicadores vivan de primera mano los atractivos de nuestra ciudad para luego difundirlos en sus lugares de origen.

Reconocimiento al sector turístico

Uno de los momentos destacados de la jornada será la distinción a prestadores y destinos turísticos de la región. El equipo de la Fundación buscará premiar el apoyo constante de estos actores a las acciones de difusión, fundamentales para sostener el crecimiento de la industria sin chimeneas en la zona de Salto Grande.

Glamour y figuras invitadas

Según lo anticipado a 7Paginas, la gala de premiación promete una noche de brillo y elegancia. Entre las personalidades que jerarquizarán el evento se encuentra la concordiense María Irigaray, reconocida por ser finalista de Miss Universo Argentina, quien asistirá acompañada por su pareja, el popular actor Darío Lopilato. Su presencia añade un atractivo especial a una noche que celebrará la excelencia en la comunicación.

Trabajo articulado

El éxito y la magnitud del Premio Binacional son posibles gracias al esfuerzo conjunto de diversos sectores. En esta edición, se destaca el trabajo articulado entre la Fundación Paralelo Turístico, el Emcontur, la CTM (Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) y Codesal.

Asimismo, el sector privado reafirma su compromiso con el evento a través del apoyo de firmas como Bodega Robinson y Turismo Palmares, demostrando que la sinergia público-privada es el motor que mantiene al «Río de los Pájaros» como uno de los encuentros de comunicadores más importantes del país.

Concordia se prepara, así, para una cita que refuerza la hermandad rioplatense y pone en valor el trabajo de quienes informan y promocionan las bellezas de nuestra tierra.