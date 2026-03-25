Concordia: secuestran cocaína a un joven durante un operativo, pero no quedó detenido

El hecho se registró en inmediaciones de calles Rívoli y Medina, donde los efectivos identificaron a tres masculinos. Según se informó, uno de ellos, al advertir la presencia policial, se descartó de una media de color negro.

Al inspeccionar el elemento, los uniformados constataron que en su interior había nueve dosis de cocaína y un envoltorio con una piedra de la misma sustancia, de máxima pureza.

Tras el hallazgo, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el secuestro de la droga, sin ordenar la detención del individuo involucrado.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el mismo sujeto había sido interceptado momentos antes en la zona del barrio Las Tablitas, donde se le retuvo la motocicleta en la que se trasladaba por carecer de la documentación reglamentaria.

El procedimiento se enmarca en los operativos que la Policía viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención del delito.