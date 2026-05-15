Concordia: secuestran cocaína, retienen una moto y detienen a un joven en un procedimiento policial

El procedimiento tuvo lugar este jueves alrededor de las 20:20 horas, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas observaron a dos masculinos que circulaban en una motocicleta en inmediaciones de calles San Lorenzo y Odiard.

Según se informó a 7Paginas, al momento de ser identificados por los uniformados, uno de los sujetos extrajo su documento de identidad desde uno de sus bolsillos y, de manera accidental, dejó caer varios envoltorios.

Posteriormente, los elementos fueron sometidos a una prueba de campo, la cual arrojó resultado positivo para cocaína.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Núñez Martín, quien dispuso el secuestro de la sustancia estupefaciente y la detención del acompañante, señalado como la persona a la que se le cayeron los envoltorios.

En tanto, el restante ocupante de la motocicleta fue correctamente identificado y quedó supeditado al procedimiento.

Además, desde la fuerza policial indicaron que el motovehículo fue retenido por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, debido a que los ocupantes circulaban sin casco protector.