Concordia será distinguida como “Ciudad Art Nouveau de América 2025”

El acto de nombramiento oficial se realizará el viernes 17 de octubre a las 19:00 horas en el Obispado de Concordia, edificio que también será declarado “Edificio Emblemático del Art Nouveau”. Del evento participará el presidente de AANBA, “Willy” Pastrana, junto a un contingente de especialistas y representantes de la entidad.

Esta distinción permitirá que Concordia se sume de manera activa a iniciativas nacionales e internacionales que impulsan la preservación y difusión del patrimonio Art Nouveau, fortaleciendo su visibilidad tanto en Argentina como en el exterior.

Cabe recordar que en 2024, Concordia fue incorporada como la novena ciudad de la Ruta Argentina del Art Nouveau, y la primera de la Mesopotamia en integrar este prestigioso circuito que promueve el legado arquitectónico y artístico del movimiento.

Actividades previas al reconocimiento

En el marco de esta celebración, el jueves 16 de octubre a las 19:00 horas, en el Museo de la Imagen, se presentará la proyección audiovisual “Concordia, Patrimonio, Turismo y Esplendor”, a cargo de la arquitecta Ana Elguero. Además, se lanzará el concurso fotográfico “Concordia en la Ruta Argentina del Art Nouveau”, una iniciativa que invita a los vecinos y visitantes a redescubrir y retratar los detalles arquitectónicos que conforman el patrimonio Art Nouveau de la ciudad.