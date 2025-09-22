Concordia será sede de ConerTech 2025, la jornada de innovación y tecnología

El evento se desarrollará en el Centro de Convenciones de Concordia, en el horario de 8 a 20 horas, y contará con la participación de especialistas, charlas, talleres y espacios de vinculación destinados a acercar herramientas tecnológicas de vanguardia.

La propuesta es organizada de manera conjunta por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación UADER, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, con el propósito de impulsar nuevas habilidades digitales, promover la innovación y potenciar el acceso a oportunidades que ofrece la economía del conocimiento en la provincia.

Desde la organización destacaron a 7Paginas que ConerTech 2025 busca ser un punto de encuentro entre el sector público, privado y académico, en el que los participantes podrán conocer experiencias, capacitarse y generar vínculos que fortalezcan la transformación digital en la región.

Para entrevistas y más información, los interesados pueden comunicarse con Pedro Khon, director de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia, al 3454 07-2723.