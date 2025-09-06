7PAGINAS

Sábado 6 de septiembre de 2025
Concordia será sede de ConerTech 2025: un encuentro con robótica, gaming y realidad virtual

El próximo jueves 25 de septiembre, Concordia se transformará en epicentro de la innovación tecnológica con la llegada de ConerTech 2025, una jornada de propuestas interactivas y aprendizaje digital abierta a toda la comunidad.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Segun lo informado a 7Paginas, el evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Concordia (CCC), ubicado en calle San Lorenzo “O” 101, de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita, aunque con inscripción previa.

Una propuesta para acercar el futuro

Organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación UADER, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, ConerTech tiene como objetivo acercar la tecnología de vanguardia, fomentar habilidades digitales y promover la economía del conocimiento en la provincia.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de un torneo de eSports con premios para los ganadores, vivir experiencias inmersivas con simuladores de realidad virtual, aumentada y hologramas 3D, además de sumarse a talleres prácticos pensados para todas las edades.

Entre las actividades destacadas se dictarán capacitaciones para crear videojuegos con Scratch, programar páginas web en HTML y CSS, desarrollar pensamiento algorítmico y prompts, y diseñar ciudades inteligentes con kits electrónicos.

Charlas y experiencias personalizadas

Otra de las innovaciones de ConerTech será la modalidad de auriculares en off, que permitirá a cada participante elegir en tiempo real las charlas y masterclass que desea escuchar, generando un aprendizaje más dinámico y personalizado.

Inscripciones abiertas

Si bien la entrada es gratuita, los cupos son limitados. Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente enlace:

👉 Formulario de inscripción general

En el caso de escuelas, docentes y directivos, podrán registrar a sus cursos mediante este link:

👉 Formulario para instituciones educativas

Tecnología al alcance de todos

ConerTech 2025 se perfila como un espacio de encuentro donde jóvenes, adultos y docentes podrán explorar las tendencias que marcarán el futuro, potenciando la creatividad, la innovación y el empleo digital en Entre Ríos.