Miércoles 17 de septiembre de 2025
Concordia será sede de ConerTech 2025

El próximo jueves 25 de septiembre, Concordia se convertirá en el epicentro de la innovación tecnológica con la realización de ConerTech 2025, una jornada abierta a toda la comunidad que busca acercar herramientas digitales y fomentar el desarrollo de la economía del conocimiento.
Redacción 7Paginas

El evento, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación UADER, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, se desarrollará en el Centro de Convenciones Concordia, en el horario de 8 a 20 horas.

ConerTech 2025 propone un espacio de tecnología y aprendizaje destinado a estudiantes, emprendedores, empresas, profesionales y público en general. Durante la jornada se presentarán experiencias, talleres y actividades orientadas a la formación en nuevas habilidades digitales, con el fin de potenciar la innovación y el acceso a conocimientos aplicados al desarrollo productivo.

La iniciativa busca posicionar a Concordia como un polo de referencia en materia de innovación, vinculando al sector público, privado y académico en un encuentro de alto impacto regional.

Para entrevistas y más información:

Pedro Khon, director de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia – Tel: 3454 07-2723

Emanuel Gainza, secretario de Modernización de Entre Ríos (a través de Nicolás) – Tel: 3436 23-6521