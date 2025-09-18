Concordia será sede de ConerTech 2025

El evento, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación UADER, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, se desarrollará en el Centro de Convenciones Concordia, en el horario de 8 a 20 horas.

ConerTech 2025 propone un espacio de tecnología y aprendizaje destinado a estudiantes, emprendedores, empresas, profesionales y público en general. Durante la jornada se presentarán experiencias, talleres y actividades orientadas a la formación en nuevas habilidades digitales, con el fin de potenciar la innovación y el acceso a conocimientos aplicados al desarrollo productivo.

La iniciativa busca posicionar a Concordia como un polo de referencia en materia de innovación, vinculando al sector público, privado y académico en un encuentro de alto impacto regional.

Para entrevistas y más información:

Pedro Khon, director de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia – Tel: 3454 07-2723

Emanuel Gainza, secretario de Modernización de Entre Ríos (a través de Nicolás) – Tel: 3436 23-6521