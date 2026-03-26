Concordia será sede de la 10° Feria Internacional de Ambiente: confirmaron la presencia de un equipo de la NASA

Con la mirada puesta en la crisis climática global y el compromiso local, se presentó oficialmente este jueves la 10° Feria Internacional de Ambiente en el Centro de Interpretación Hostal del Río. El evento, organizado por la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia en conjunto con la ONG “Luz del Ibirá”, promete una edición histórica para celebrar sus diez años de trayectoria.

La cita será los días 4 y 5 de junio en el Centro de Convenciones, donde se buscará abordar la relación con el entorno desde una perspectiva multidisciplinaria, involucrando tanto la investigación escolar como el accionar de los sectores público y privado.

Invitados de lujo y presencia internacional

Las expectativas para esta edición son elevadas. Romina Luna Tarabini, integrante de la ONG “Luz del Ibirá”, adelantó que la feria contará con una fuerte impronta internacional. «Vendrán muchas delegaciones de Paraguay y contaremos con la presencia de nuestro padrino desde México, Omar Chávez Campos, quien llega con un equipo de la NASA», destacó, subrayando el nivel de excelencia técnica que tendrá el encuentro.

Innovación: Desfile sustentable y vidrieras ambientales

La Directora de Educación Ambiental, Constanza Montoreano, reveló que la agenda comenzará antes de la feria propiamente dicha. El próximo 22 de mayo se llevará a cabo un desfile sustentable en las instalaciones del Hostal del Río.

Además, se lanzó una convocatoria especial para el sector comercial de la ciudad: “Queremos que los comerciantes de Concordia sean parte, decoren sus vidrieras con temáticas ambientales y se sumen a hablar de ambiente. La participación debe ser de todos”, afirmó Montoreano.

Un llamado a los adultos y a las empresas

Desde la organización hicieron hincapié en que la educación ambiental ya no debe ser vista como algo exclusivo de las escuelas. Mariana Acosta, educadora ambiental de la ONG, fue contundente: “La temática está insertada en los niveles educativos, pero necesitamos que se sume la comunidad y las empresas por su responsabilidad social».

“La crisis ambiental es el resultado de las decisiones que toman los adultos; por eso necesitamos educar a toda la comunidad y que las instituciones privadas también tengan objetivos ambientales que cumplir”, sentenció Acosta.

Participación institucional

Del acto de lanzamiento participaron el Subsecretario de Ambiente, Joaquín Gobetto; la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER), Romina Bacigalupo; y la presidenta de la ONG “Luz del Ibirá”, Manuela Peralta, entre otros referentes del área.

Con esta décima edición, Concordia se consolida como un polo de referencia regional para el aprendizaje y la gestión de políticas públicas en favor del desarrollo sostenible.

Con información de prensa muncipal

Redaccion de 7Paginas