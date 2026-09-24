Concordia será sede de la 1ª Jornada Binacional de Enología y Fruticultura

Concordia será sede de un importante encuentro académico y productivo vinculado a la enología y la fruticultura. Los próximos martes 6 y miércoles 7 de octubre se desarrollará la 1ª Jornada Binacional y 3ª Jornada Regional de Enología y Fruticultura, bajo el lema “Experiencias que agregan valor”.

La actividad tendrá como sede principal el Centro de Convenciones de Concordia y es organizada por la Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura del Instituto Técnico Superior Concordia (ITS Concordia E.R.), junto con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos (AIANER).

La propuesta está destinada a todo público y contempla la entrega de certificados de asistencia, con un programa que busca vincular los conocimientos académicos con las experiencias concretas del sector productivo regional.

Charlas, cata y recorridas productivas

Durante la primera jornada, prevista para el martes 6 de octubre, se desarrollarán diferentes charlas técnicas a cargo de especialistas y referentes de la actividad. También se realizará una cata de vinos, que tendrá un costo de $15.000.

Entre los disertantes confirmados se encuentran el productor Pablo Yelin, la ingeniera agrónoma Marina Panozzo y la doctora Liliana Gerard.

En tanto, el miércoles 7 la propuesta tendrá un perfil más vinculado al territorio, con recorridas y visitas a establecimientos productivos de la zona, donde los participantes podrán conocer de cerca experiencias y procesos relacionados con la enología y la fruticultura.

Inscripción gratuita

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que la inscripción general es gratuita y se realiza mediante el formulario disponible en las redes sociales oficiales del evento.

La jornada apunta a generar un espacio de intercambio entre estudiantes, profesionales, productores y público interesado, poniendo en valor las experiencias que contribuyen al desarrollo de las cadenas productivas vinculadas a la enología y la fruticultura en la región.

Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse al 3456 52 0411.