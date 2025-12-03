Concordia será sede de la primera convención de artistas circenses y payasos en la costa del río Uruguay

La propuesta se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Anfiteatro de la Costanera, con una amplia agenda que incluye talleres gratuitos, varietés, desfiles y espectáculos pensados para toda la familia.

Durante las tres jornadas se dictarán talleres gratuitos, abiertos a personas de todas las edades y niveles de experiencia. Las propuestas abarcan disciplinas como colchón de vidrio, hula hoop, cartomagia, la voz como cuerpo en escena, lanzamiento de cuchillos, circo y burbujas para las infancias, rebote como estilo de vida, manipulación de fuego, iniciación a la rueda Cyr, equilibrio en rola bola, punto fijo y manipulación con aros, swing antispin y contact con bastones, flexibilidad y movimiento, verticales, armado de pelotitas, secuencia y enlaces en telas, monociclo, trapecio a vuelo y trapecio fijo, además de prácticas de yoga.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes 5 de diciembre

10:00 a 16:00 hs. Talleres gratuitos, abiertos a todo público

20:00 hs. Varieté de Artistas

Sábado 6 de diciembre

10:00 a 16:00 hs. Talleres gratuitos, abiertos a todo público

19:00 hs. Caravana Festiva: desfile de payasos y personajes animados desde el Camping Club Pesca hasta el Anfiteatro de la Costanera

20:00 hs. Varieté de Artistas

Domingo 7 de diciembre

10:00 a 16:00 hs. Talleres gratuitos, abiertos a todo público

20:00 hs. Varieté de Artistas

22:30 hs. Show de Fuego