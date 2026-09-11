Concordia será sede de las IV Jornadas de Comunicación Social

El Instituto de Profesorado Concordia (IPC) se prepara para una nueva edición de las Jornadas de Comunicación Social, que este año tendrán su cuarta edición y se desarrollarán durante los días jueves 1 y viernes 2 de octubre de 2026.

La propuesta es organizada por estudiantes y docentes de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social, con el objetivo de generar un espacio de formación, intercambio y encuentro en torno a las distintas áreas y prácticas vinculadas con la comunicación.

Durante las dos jornadas se reunirán estudiantes, docentes, profesionales y referentes que desarrollan su actividad en diferentes ámbitos de la comunicación, generando un espacio para compartir experiencias, conocimientos y nuevas perspectivas sobre el ejercicio profesional.

La programación contempla temáticas vinculadas al ceremonial y protocolo, locución periodística y comercial, producción publicitaria, redes sociales, producción periodística, periodismo gráfico, crítica cinematográfica y periodismo deportivo, además de intervenciones artísticas y espacios de participación colectiva.

La actividad tendrá entrada gratuita y no requerirá inscripción previa. Está destinada a estudiantes y egresados de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social y de los profesorados del IPC, alumnos y docentes de escuelas secundarias con orientación en comunicación y carreras afines, profesionales, aficionados y público en general.

Dos jornadas con diferentes miradas

La primera jornada comenzará el jueves 1 de octubre a las 18:00 con la apertura institucional.

A las 18:15, la Lic. Fátima Arce brindará la charla “Estrategias de comunicación personal e institucional”.

Luego, a las 19:00, se desarrollará el panel “El arte de la voz en el periodismo y la publicidad”, con la participación de Amelia Olguín, Darío Echeverría y Gabriel Belderrain.

A las 20:00, Agustina Lorenzatto abordará la temática “Creación de contenido en la era digital”.

La jornada continuará a las 20:30 con una intervención teatral y una instancia de co-creación colectiva.

A las 20:45, será el turno de las entrevistas “Detrás de escena: cómo se construye la agenda periodística”, a cargo de Damián Hoffman.

El cierre de la primera jornada está previsto para las 22:00.

Periodismo gráfico, cine y deporte

El viernes 2 de octubre, desde las 18:00, continuará la programación con una segunda jornada dedicada a diferentes especialidades del campo periodístico y audiovisual.

A las 18:15 se realizará el panel “Desafíos del periodismo gráfico hoy”, con Marcelo González y Ariel Bordagaray.

A las 19:00, Lucía Costa Sauré ofrecerá la charla “Crítica de cine en tiempos de influencers”, donde se pondrá en debate el vínculo entre el análisis cinematográfico, las nuevas plataformas y los creadores de contenido.

Más tarde, a las 20:00, Rodrigo Rosetti participará de la entrevista “Las nuevas narrativas del periodismo deportivo”, para abordar las transformaciones que atraviesa esta especialidad en el actual escenario comunicacional.

Finalmente, a las 21:30, las IV Jornadas de Comunicación Social tendrán su cierre con la actuación de una banda musical.

Desde el Instituto de Profesorado Concordia destacaron la importancia de sostener este tipo de espacios de formación e intercambio, que permiten acercar a quienes se encuentran estudiando comunicación con profesionales y referentes que ya desarrollan su actividad en los medios y otros ámbitos.

Para conocer más detalles sobre las jornadas y las novedades de la programación, los organizadores invitaron a seguir las redes sociales de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social: @tec.comunicacion.ipc.