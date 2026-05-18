Concordia será sede de las XX Jornadas de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina

En ese marco, una de las instituciones que participará del evento será la Universidad Tecnológica Nacional, a través de la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional. Por este motivo, se concretó la firma de un acuerdo específico entre la Municipalidad de Concordia y la casa de altos estudios.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia del evento para la ciudad y el trabajo articulado con la UTN.

“Para nuestra gestión es satisfactorio firmar este convenio con una institución prestigiosa que contribuye mucho a nuestra ciudad, no solo en la formación de profesionales, sino también en distintas acciones que llevamos a cabo de forma conjunta. Este es un evento muy importante y destacado a nivel nacional e internacional que por primera vez será organizado por un gobierno local”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, el decano de la Facultad Regional Concordia, Fabián Avid, manifestó su satisfacción por formar parte de las jornadas.

“Para nosotros es muy importante colaborar en este evento, como también en otras actividades que se vienen llevando a cabo con la Municipalidad, recibiendo en este caso parte de las actividades de este encuentro”, señaló.

Dos instancias complementarias

El director de Infraestructura de Datos Espaciales, Sebastián Scévola, explicó que el encuentro contará con dos instancias diferenciadas y complementarias.

Por un lado, se desarrollarán las Jornadas SIG-IDE, orientadas a la formación técnica y transferencia de conocimientos vinculados a Sistemas de Información Geográfica (SIG) e Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). Estas actividades se realizarán los días 4 y 5 de junio de 2026 y contarán con la participación de especialistas de organismos nacionales.

En tanto, entre el 1 y el 3 de julio se llevarán adelante las Jornadas Anuales de IDERA y el II Encuentro IDE de América del Sur, un espacio presencial de alcance nacional e internacional que reunirá a organismos públicos, privados, universidades e iniciativas del sector privado para compartir experiencias, debatir estándares y fortalecer la gobernanza de datos geoespaciales.

Durante esos días, Concordia recibirá a referentes del ámbito público, académico, científico y empresarial, consolidándose como un punto estratégico para el intercambio de conocimientos y el debate sobre herramientas clave para la planificación y la toma de decisiones en los gobiernos.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas