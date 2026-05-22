Concordia será sede de las XX Jornadas IDERA 2026

Las Jornadas IDERA reúnen a referentes del ámbito público, privado, académico y científico para intercambiar experiencias, presentar desarrollos y debatir sobre la gestión de la información geoespacial, un insumo clave para la planificación y la toma de decisiones estratégicas en los gobiernos.

Durante tres días, la ciudad será un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, la generación de redes y la construcción de herramientas que permitan mejorar la calidad de las políticas públicas, con impacto directo en la vida de los ciudadanos.

El intendente Azcué recordó que tras la participación de Concordia en la edición 2025 de las Jornadas, el desafío fue trabajar para que nuestra ciudad sea elegida: “tomamos el desafío y lo pudimos hacer realidad lo que nos pone a la altura de cualquier ciudad o capital del país” remarcando que esto “no fue obra de la casualidad sino de la impronta que le viene dando la gestión a todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación en la administración pública”.

Trabajar en este tipo de políticas “nos ayudó a ordenar el municipio y en la toma de decisiones; haciéndolo no con intuición o criterio de un político sino con bases científicas” destacó Azcué, poniendo como ejemplo lo que se viene realizando a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

“Esto nos ha permitido planificar con eficiencia y bajar el gasto público que hoy nos permite volcarlos en obras o respuestas que nos demanda la ciudad. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, junto a las instituciones, al sector privado, al académico porque confiamos en el camino que tomamos” concluyó el intendente de Concordia.

El Director General de Modernización Administrativa de la Provincia Alejandro Marcelo Mildenberger sostuvo que “las decisiones que tomamos están ancladas en un territorio, surgen y responden a ese territorio y a la realidad que viven los ciudadanos allí. Contar con datos actualizados y base científica es vital para encarar el desafío que nos debemos todos los gobiernos y que se complejiza aún más en el contexto actual, con la inteligencia artificial y la sobreinformación a la que asistimos diariamente”.

Por su parte el presidente del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y Secretario Ejecutivo de IDERA Marcelo Ancarola agradeció a todos aquellos que hicieron posible la realización de XX Jornadas que reunirá a distintos sectores en un mismo espacio con el objetivo de debatir peor también de intercambiar experiencias sobre el papel que en la actualidad tiene la información geoespacial.

También destacó lo que serán previamente, durante los días 4 y 5 de junio, las Jornadas SIG-IDE, orientadas a la formación técnica y transferencia de conocimientos vinculados a Sistemas de Información Geográfica (SIG) e Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), con la participación de especialistas de organismos nacionales.

Estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra; Virginia Bezzolo, integrante del Equipo Coordinador de IDERA en Entre Ríos; Sebastián Scévola, director de Infraestructura de Datos Espaciales; representantes de la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de instituciones y organismos oficiales.

Con informacion de prensa municipal

Redacción de 7Paginas