Concordia será sede de las XX Jornadas IDERA 2026

Concordia se posiciona en la vanguardia de la planificación territorial. Los días 1, 2 y 3 de julio, la ciudad será el epicentro de las XX Jornadas de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). Este evento marca un precedente histórico: es la primera vez que un gobierno local asume la organización de estas jornadas de relevancia nacional e internacional.

El encuentro se realizará de manera conjunta con el Gobierno Provincial y cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Además del prestigio académico y científico, se espera un importante impacto económico para la ciudad debido a la llegada de visitantes de todo el país y la región.

«Datos que conectan territorios»

Bajo el lema “Datos que conectan territorios, decisiones inteligentes que impulsan el desarrollo”, las jornadas proponen un espacio de intercambio entre los sectores público, privado, académico y científico. El objetivo es debatir sobre la gestión de la información geoespacial, una herramienta que hoy resulta crucial para la toma de decisiones estratégicas y la mejora de las políticas públicas.

Esta edición buscará profundizar en modelos integrados que articulen información en múltiples niveles, permitiendo que los gobiernos locales puedan planificar de forma más inteligente y eficiente.

Proyección internacional: II Encuentro de América del Sur

La relevancia de esta edición en Concordia trasciende las fronteras nacionales, ya que el evento funcionará como sede del II Encuentro IDE de América del Sur.

Especialistas de todo el continente se darán cita para compartir avances sobre marcos estratégicos impulsados por el Comité Global de Expertos de las Naciones Unidas. Esta dimensión internacional consolida a Concordia como un actor relevante en la agenda global de innovación y desarrollo inteligente.

Un espacio para el futuro de la gestión pública

Durante tres jornadas intensas, la ciudad será un laboratorio de conocimientos y generación de redes. El uso de datos espaciales tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos, ya que optimiza desde la prestación de servicios hasta la planificación urbana y el cuidado del medio ambiente.

Para quienes deseen conocer más sobre la programación y participar del evento, la información ya se encuentra disponible en el sitio oficial: jornadas.idera.gob.ar.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas