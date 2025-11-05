Concordia será sede de las XXIII Jornadas Nacionales de Administración e Informática

Según lo informado a 7PAGINAS, las XXIII Jornadas tienen como objetivo principal fomentar la formación y el debate sobre temas de actualidad vinculados a las áreas de administración, tecnología e innovación, promoviendo la interacción entre estudiantes, docentes y graduados de distintas partes del país.

Durante las dos jornadas se desarrollarán ponencias, charlas, talleres y exposiciones, en las que se abordarán tópicos como la transformación digital, la inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial, la sostenibilidad en la administración moderna y las nuevas tendencias en el uso de herramientas informáticas.

Desde la organización destacaron que las JAI constituyen “un espacio de construcción colectiva de saberes, donde la comunidad universitaria puede compartir resultados de investigaciones, proyectos y experiencias profesionales que enriquecen la formación académica y fortalecen los vínculos institucionales”.

El evento es abierto al público universitario y a profesionales interesados, y toda la información sobre el cronograma, temáticas y oradores invitados puede consultarse en el sitio oficial de la facultad:

👉 www.fcad.uner.edu.ar/eventos/xxiii-jornadas-de-administracion-e-informatica-llamado-a-presentacion-de-trabajos-2