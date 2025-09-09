Concordia será sede de las XXVIII Jornadas Internacionales de Educación: “Entre atajos y aprendizajes en la era de la inteligencia artificial”

En esta edición, el encuentro se desarrollará bajo el lema: “Entre atajos y aprendizajes: dilemas éticos y desafíos educativos en la era de la inteligencia artificial”. La propuesta busca poner en debate los profundos cambios que la irrupción de la inteligencia artificial genera en los procesos de enseñanza y aprendizaje, abriendo interrogantes sobre el impacto de estas tecnologías en las prácticas pedagógicas, la ética de su uso y la redefinición de los roles de docentes y estudiantes en la construcción del conocimiento.

El evento contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales, quienes aportarán miradas diversas y actualizadas sobre los nuevos escenarios que enfrenta el campo educativo. Con charlas, ponencias y espacios de intercambio, las jornadas se consolidan como un ámbito privilegiado de diálogo y reflexión para docentes, investigadores, estudiantes y profesionales vinculados a la educación.

Quienes deseen acceder al programa completo, lista de disertantes y temáticas a desarrollar, pueden ingresar al siguiente enlace oficial:

👉 XXVIII Jornadas Internacionales de Educación – Facultad de Ciencias de la Educación UNER