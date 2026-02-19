Concordia será sede de un ciclo de capacitaciones en comercio exterior en el marco del programa de integración regional

Según lo informado a 7Paginas, la iniciativa es impulsada de manera articulada por la Municipalidad de Concordia, Desarrollo Económico ER y la Unidad Ejecutora Provincial, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo regional y fomentar la inserción de las firmas locales en mercados internacionales.

Tres encuentros presenciales en el Puerto

El ciclo se desarrollará a través de tres jornadas presenciales que tendrán lugar en el Galpón 1 – Puerto TEC, en Concordia. Allí se abordarán contenidos estratégicos vinculados a la exportación y al posicionamiento de productos y servicios en el exterior.

El programa contempla:

Primera jornada: Primeros pasos en la exportación.

Segunda jornada: Marketing internacional.

Tercera jornada: Herramientas de valor para la exportación.

Las capacitaciones estarán a cargo del licenciado Mariano Mastrángelo, quien brindará herramientas prácticas sobre promoción internacional, análisis interno de las empresas, tratamiento aduanero, elaboración de planes de exportación, generación de valor agregado y participación en ferias y misiones comerciales, entre otros aspectos clave.

Apoyo a la internacionalización

Desde la organización señalaron que el objetivo central es brindar conocimientos concretos que permitan a las empresas locales proyectarse hacia nuevos mercados y consolidar operaciones comerciales fuera del país, en un contexto donde la apertura de mercados representa una oportunidad estratégica para el crecimiento.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y quienes deseen participar pueden solicitar mayor información escribiendo al correo electrónico exportaciones.entrerios@gmail.com