Jueves 19 de febrero de 2026
Concordia será sede de un ciclo de capacitaciones en comercio exterior en el marco del programa de integración regional

La ciudad de Concordia será sede durante el mes de marzo del Ciclo de Capacitaciones en Comercio Exterior, una propuesta formativa orientada a emprendedores, pymes y empresas que buscan iniciar o fortalecer sus procesos de internacionalización, en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande.
Redacción 7Paginas

Según lo informado a 7Paginas, la iniciativa es impulsada de manera articulada por la Municipalidad de Concordia, Desarrollo Económico ER y la Unidad Ejecutora Provincial, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo regional y fomentar la inserción de las firmas locales en mercados internacionales.

Tres encuentros presenciales en el Puerto

El ciclo se desarrollará a través de tres jornadas presenciales que tendrán lugar en el Galpón 1 – Puerto TEC, en Concordia. Allí se abordarán contenidos estratégicos vinculados a la exportación y al posicionamiento de productos y servicios en el exterior.

El programa contempla:

Primera jornada: Primeros pasos en la exportación.

Segunda jornada: Marketing internacional.

Tercera jornada: Herramientas de valor para la exportación.

Las capacitaciones estarán a cargo del licenciado Mariano Mastrángelo, quien brindará herramientas prácticas sobre promoción internacional, análisis interno de las empresas, tratamiento aduanero, elaboración de planes de exportación, generación de valor agregado y participación en ferias y misiones comerciales, entre otros aspectos clave.

Apoyo a la internacionalización

Desde la organización señalaron que el objetivo central es brindar conocimientos concretos que permitan a las empresas locales proyectarse hacia nuevos mercados y consolidar operaciones comerciales fuera del país, en un contexto donde la apertura de mercados representa una oportunidad estratégica para el crecimiento.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y quienes deseen participar pueden solicitar mayor información escribiendo al correo electrónico exportaciones.entrerios@gmail.com