Concordia será sede de un conversatorio sobre diabetes: “Educación y acción, el camino para vivir mejor”

El encuentro se realizará el viernes 14 de noviembre de 2025, a las 17:00 horas, en la Sala de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, ubicada en Av. Monseñor Tavella 1450, en la ciudad de Concordia.

Temáticas del encuentro

Durante la jornada se abordarán dos ejes fundamentales:

“Educación y acción: el camino para vivir mejor con diabetes”

“Mitos y verdades de la alimentación en diabetes”

Las disertaciones estarán a cargo de la Dra. María Laura Pomares, directora de la Unidad Diabetológica del CEGYM Corrientes y médica del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”; y de la Lic. Teresita J. Román, especialista en Nutrición.

Actividad abierta y gratuita

El conversatorio está dirigido a personas con diabetes, familiares, profesionales de la salud y al público en general, con el objetivo de brindar herramientas, derribar prejuicios y promover hábitos saludables para una mejor calidad de vida. La participación es libre y gratuita.

“Buscamos generar espacios de información y acompañamiento, donde la comunidad pueda aprender y compartir experiencias que fortalezcan el autocuidado”, expresó Marcos Panozzo Menegay, presidente de ACAD.

Informes e inscripción

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (3456) 266759 (teléfono y WhatsApp, contacto: Marcos) o escribir al correo electrónico acad.concordia@gmail.com

La jornada cuenta con el apoyo institucional de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y se enmarca en las acciones de promoción de la salud y educación comunitaria que impulsa la Facultad de Ciencias de la Alimentación.