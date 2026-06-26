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Jueves 25 de junio de 2026
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Concordia será sede de un taller internacional sobre gestión del riesgo de desastres en el marco de las Jornadas IDERA 2026

La ciudad de Concordia se prepara para recibir a especialistas de todo el país y del exterior durante las XX Jornadas de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA) y el Seminario Internacional sobre el Marco Integrado de Información Geoespacial de las Naciones Unidas, que se desarrollarán los días 1, 2 y 3 de julio.
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Redacción 7Paginas

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En ese marco, uno de los eventos centrales será el taller “Gestión de Riesgo de Desastres: Uso de información geoespacial para la resiliencia, monitoreo y respuesta ante emergencias”, una propuesta que reunirá a referentes de organismos nacionales e internacionales vinculados a la prevención y gestión de situaciones de emergencia.

Especialistas nacionales e internacionales

Segun lo anticipado a 7Paginas, el taller se llevará a cabo el martes 1 de julio, a las 15 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia, y contará con la participación de representantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), IDE Chile (Infraestructura de Datos Espaciales) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), entre otras instituciones y organismos especializados.

Durante la actividad se abordará el uso de la información geoespacial como herramienta fundamental para fortalecer la resiliencia de las comunidades, mejorar el monitoreo de amenazas y optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia y desastres naturales.

Un espacio para fortalecer las políticas públicas

Las Jornadas IDERA 2026 convertirán a Concordia en un punto de encuentro para profesionales, investigadores, funcionarios y representantes del ámbito académico, científico, público y privado.

A lo largo de las tres jornadas se compartirán experiencias, desarrollos tecnológicos y metodologías vinculadas a la gestión de la información geoespacial, considerada hoy un insumo estratégico para la planificación territorial, la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas más eficientes.

Los organizadores destacan que este intercambio de conocimientos permitirá fortalecer redes de trabajo entre instituciones y promover herramientas innovadoras con impacto directo en la calidad de vida de la población.

Inscripción gratuita

La participación en el taller y en las actividades de las Jornadas IDERA es gratuita.

Las personas interesadas en asistir podrán inscribirse previamente a través de la plataforma Eventbrite, donde se encuentra habilitado el formulario de inscripción para las XX Jornadas IDERA Concordia 2026.

Con este importante encuentro, Concordia volverá a posicionarse como sede de eventos de alcance nacional e internacional, promoviendo el intercambio de conocimientos en torno a tecnologías aplicadas a la gestión del territorio, la prevención de riesgos y el desarrollo de políticas públicas basadas en información geoespacial.