Concordia será sede de un taller internacional sobre gestión del riesgo de desastres en el marco de las Jornadas IDERA 2026

En ese marco, uno de los eventos centrales será el taller “Gestión de Riesgo de Desastres: Uso de información geoespacial para la resiliencia, monitoreo y respuesta ante emergencias”, una propuesta que reunirá a referentes de organismos nacionales e internacionales vinculados a la prevención y gestión de situaciones de emergencia.

Especialistas nacionales e internacionales

Segun lo anticipado a 7Paginas, el taller se llevará a cabo el martes 1 de julio, a las 15 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia, y contará con la participación de representantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), IDE Chile (Infraestructura de Datos Espaciales) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), entre otras instituciones y organismos especializados.

Durante la actividad se abordará el uso de la información geoespacial como herramienta fundamental para fortalecer la resiliencia de las comunidades, mejorar el monitoreo de amenazas y optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia y desastres naturales.

Un espacio para fortalecer las políticas públicas

Las Jornadas IDERA 2026 convertirán a Concordia en un punto de encuentro para profesionales, investigadores, funcionarios y representantes del ámbito académico, científico, público y privado.

A lo largo de las tres jornadas se compartirán experiencias, desarrollos tecnológicos y metodologías vinculadas a la gestión de la información geoespacial, considerada hoy un insumo estratégico para la planificación territorial, la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas más eficientes.

Los organizadores destacan que este intercambio de conocimientos permitirá fortalecer redes de trabajo entre instituciones y promover herramientas innovadoras con impacto directo en la calidad de vida de la población.

Inscripción gratuita

La participación en el taller y en las actividades de las Jornadas IDERA es gratuita.

Las personas interesadas en asistir podrán inscribirse previamente a través de la plataforma Eventbrite, donde se encuentra habilitado el formulario de inscripción para las XX Jornadas IDERA Concordia 2026.

Con este importante encuentro, Concordia volverá a posicionarse como sede de eventos de alcance nacional e internacional, promoviendo el intercambio de conocimientos en torno a tecnologías aplicadas a la gestión del territorio, la prevención de riesgos y el desarrollo de políticas públicas basadas en información geoespacial.