Concordia será sede de una Jornada Binacional y Regional de Enología y Fruticultura

En Concordia se desarrollará una importante Jornada Binacional y Regional de Enología y Fruticultura, que se desarrollará los días 6 y 7 de octubre en las instalaciones del Centro de Convenciones de Concordia.

La actividad es organizada por la Tecnicatura en Enología y Fruticultura, carrera que se dicta en la extensión áulica de La Criolla y pertenece al Instituto Técnico Superior Concordia.

El encuentro tendrá como eje central el lema “Experiencias que agregan valor” y buscará convertirse en un espacio de capacitación, intercambio y vinculación para quienes forman parte de las distintas actividades relacionadas con la producción frutícola y vitivinícola de la región.

Una propuesta abierta a todo el sector

La jornada estará destinada especialmente a profesionales vinculados con el sector, estudiantes de escuelas e instituciones educativas, productores, emprendedores y público en general interesado en conocer las experiencias y nuevas herramientas relacionadas con la enología y la fruticultura.

Durante las dos jornadas se desarrollarán exposiciones y disertaciones a cargo de especialistas y referentes vinculados con las diferentes áreas que abarca la propuesta.

Desde la organización adelantaron a 7Paginas, que próximamente se dará a conocer el programa completo y la nómina de disertantes que formarán parte del encuentro.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre la formación académica y el sector productivo, generando un ámbito donde puedan compartirse conocimientos, experiencias y alternativas destinadas a agregar valor a las producciones regionales.

La realización de esta jornada binacional y regional también representa una oportunidad para poner en contacto a estudiantes y futuros profesionales con productores y especialistas, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias.

Desde la Tecnicatura en Enología y Fruticultura destacan la importancia de generar este tipo de espacios para acompañar el crecimiento de actividades productivas que tienen presencia en la región y que requieren cada vez mayor capacitación y profesionalización.