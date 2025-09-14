Concordia será sede del 3er Encuentro de las Jornadas sobre Envejecimiento Saludable y Activo

La actividad se desarrollará en el Centro Cívico Provincial “Ex Barraca Americana”, ubicado en Buenos Aires 179, salón del Museo de la Imagen, y será libre y gratuita, con la posibilidad de colaboración voluntaria.

Estas jornadas buscan revalorizar la experiencia de vida de las personas adultas mayores como un capital social invaluable, que constituye un legado de sabiduría para las generaciones futuras. Además, se abordará desde la danza y las artes escénicas el impacto de las emociones en el cuerpo, promoviendo un estilo de vida saludable.

Disertantes invitados

Norma Sotelo, Estela Benítez y Beatriz Miño: integrantes del Ensamble Musical UPAMI de la FHAYCS Concordia.

Prof. Selene González: especialista en danzas clásicas, jazz, españolas, tap y tango, con más de una década de trayectoria en la enseñanza a distintas edades.

Abog. María Luisa Yori: profesora de yoga, abogada y delegada penitenciaria de Justicia, actualmente jubilada.

María Mercedes Carbonara: presidenta del Centro de Jubiladxs, ex profesora de enseñanza primaria y vocal de la Federación de Centros de Jubiladxs.

María Julia Ibarguren: periodista, secretaria de Relaciones Cooperativas y directora de la Biblioteca “Julio Serebrinsky”.

Rosario Correa: psicoanalista, actriz y directora, quien compartirá experiencias sobre la expresión corporal y las artes escénicas.

Organización

La propuesta se enmarca en proyectos de Extensión de Cátedra y de Prácticas Educativas Territoriales impulsados por la abogada Bernardita Zalisñak y la psicóloga María Emilia Hentges, junto a estudiantes, docentes y egresados de las Tecnicaturas en Psicogerontología y en Acompañamiento Terapéutico de la FHAYCS Concordia, en articulación con instituciones y adultos mayores de la comunidad.