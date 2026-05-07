Concordia será sede del Campeonato Argentino de Bochas para Ciegos

Concordia se prepara para vivir un fin de semana histórico. La ciudad ha sido elegida para albergar el Campeonato Argentino de Bochas para Ciegos, un evento que no solo destaca por su nivel competitivo, sino por ser un ejemplo de inclusión y superación a través del deporte.

La Asociación de Bochas de Concordia, con el respaldo de la Municipalidad y la Subsecretaría de Deportes, ha trabajado intensamente en la logística para recibir a delegaciones de todo el país. La relevancia de la cita es tal que el Concejo Deliberante local otorgó la declaración de Interés Municipal al torneo.

Homenaje a una leyenda local

Uno de los momentos más emotivos del fin de semana será el reconocimiento a Juan “el Negro” Sánchez. Reconocido bochófilo y entrenador, Sánchez es una figura entrañable en el ambiente deportivo local, habiendo llevado a equipos de Concordia a conquistar títulos provinciales. Este homenaje celebra su trayectoria y su amor incondicional por las lisas y rayadas.

Cronograma y Sedes

La actividad oficial comenzará el viernes 8 de mayo con las acreditaciones en el Club Locomotora. El sábado será la jornada de mayor carga de partidos, cerrando con una Cena de Bienvenida, mientras que el domingo se definirán los campeones.

Canchas habilitadas:

Club Atlético Río Uruguay (P. del Castillo 625)

Club Atlético Alumni (P. del Castillo 1072)

Club José Nicolás Russo (Ituzaingó 724) – Canchas de sintético y conchilla.

Club Sportivo Locomotora (Zorraquín 76)

Club Pompeya (Humberto 1° 880)

El Programa del Torneo

Individual Caballeros

Sábado 9: La competencia inicia a las 8:30 hs. Se jugarán tres rondas clasificatorias y los Cuartos de Final a partir de las 16:00 hs en las sedes de Locomotora, Pompeya, Alumni y Russo.

Domingo 10: Las Semifinales serán a las 8:30 hs (Río Uruguay y Locomotora). La gran Final se disputará a las 11:00 hs en la cancha de Russo 1.

Individual Damas

Sábado 9: La acción arranca a las 10:00 hs en la cancha de Río Uruguay. Se disputarán cinco rondas clasificatorias a lo largo del día, extendiéndose hasta las 18:00 hs.

Domingo 10: Las Semifinales se jugarán a las 8:30 hs en Pompeya y Alumni. La Final tendrá lugar a las 11:00 hs, compartiendo escenario con los caballeros en el Club Russo.

Por Edgardo Perafan