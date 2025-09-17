Concordia será sede del II Congreso Pedagógico con más de mil docentes inscriptos

La actividad es organizada por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, la Secretaría General de la Gobernación y el Consejo General de Educación. Además, fue declarado de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia, lo que resalta su relevancia en la agenda provincial.

Una jornada con destacados especialistas

Durante el Congreso, reconocidos profesionales y especialistas abordarán temáticas clave vinculadas a la gestión escolar, la innovación pedagógica y el uso de nuevas herramientas en el aula:, Eugenia Volta y Mariana Blanco: “La alfabetización en clave de gestión”.

Gustavo Zórzoli: “Descifrando el algoritmo: la enseñanza de la matemática; comprender las causas, reconstruir las prácticas”.

Diego García Francés: “Entre la promesa y el atajo: la inteligencia artificial y el desafío de aprender con sentido”.

Andrea Solari, Beatriz Díaz, Lautaro Márquez y Pedro Kohn: “Jugar, programar, construir: la propuesta del club de robótica de la Municipalidad de Concordia”.

Ivana Pérez: “Educación emocional: autoinfluencia y autoliderazgo”.

Darío Álvarez Klar: “Liderazgo pedagógico con impacto: proyectos institucionales en busca de la mejora de los aprendizajes”.

Constanza Ortiz: “¿Innovar como respuesta a todos los problemas educativos? El riesgo de las modas y el valor de las transformaciones sostenidas”.

Mónica Rodríguez Salvo: “Liderar con humanidad: habilidades socioemocionales para transformar la escuela y la comunidad”.

Florencia Casabella: “Educación y bienestar emocional: construyendo escuelas que cuidan”.

El cierre estará a cargo de Julián Parenti, invitado especial que también participó de la primera edición del Congreso en 2024.

Palabras de la organización

El subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, destacó, “Este Congreso es la continuidad de un trabajo que nos propusimos desde el inicio de la gestión del intendente Francisco Azcué: generar espacios de formación, reflexión y diálogo entre docentes, investigadores y actores del sistema educativo. Nos llena de orgullo saber que más de mil docentes de distintos niveles y modalidades se han inscripto para ser parte de esta propuesta que busca fortalecer la educación de Concordia y la región”.

Asimismo, valoró el apoyo del Gobierno de Entre Ríos, “El acompañamiento de la Secretaría General de la Gobernación y del Consejo General de Educación es fundamental para que esta iniciativa trascienda lo local y se convierta en un punto de encuentro de la comunidad educativa entrerriana”.